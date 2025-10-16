Victoria’s Secret възкръсна: Ангелите се заврънаха след дълга пауза

М одното шоу на Victoria’s Secret отново озари сцената – и тази година определено беше запомнящо се! Моделите пристигнаха в Ню Йорк за поредното издание, изпълнено с впечатляващи дебюти, запомнящи се музикални моменти и още много изненади.

Завръщането на Бела Хадид

Бела Хадид направи бляскаво завръщане на ревюто в сряда – събитие, което само по себе си преживява собствено възраждане. Това е втората година след шестгодишната пауза, която почти постави под въпрос бъдещето на емблематичния бранд за бельо, пише Daily Mail.

Шоуто, излъчено на живо по Amazon Prime Video, върна класическия стил – бляскав и чувствен – в опит марката да възстанови продажбите си след годините на „пробудено“ позициониране.

Бела се появи отново след продължително отсъствие, посветено на лечение на здравословни проблеми, които тя свързва с хроничната лаймска болест. В последните месеци супермоделът призна и за трудности, свързани с психичното здраве.

На подиума Бела се появи в яркочервен комплект – сутиен и дантелени бикини, с бронзов тен и уверено излъчване. Малко след това към нея се присъедини и по-голямата ѝ сестра Джиджи Хадид, превръщайки шоуто в истинско „сестринско шоу“.

Завръщането на ангелите

Тази година на сцената се появиха отново някои от най-обичаните Victoria’s Secret Angels – Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Дауцен Крус, Кандис Суaнeпол, Бехати Принслоу, Лили Олдридж, Тейлър Хил, Стела Максуел, Барбара Палвин и Грейс Елизабет.

Сред другите завръщащи се имена бяха Джоан Смолс, Ирина Шейк, Ашли Греъм, Анок Яй, Алекс Консани, Палома Елсесер и Ясмин Вийналдъм.

По подиума минаха и нови лица, сред които баскетболната звезда Ейнджъл Рийс, инфлуенсърката Куенлин Блекуел, дъщерята на Джъд Лоу – Айрис Лоу, плюс-сайз моделите Юми Ну и Прешъс Лий, актрисата Барби Ферейра и моделът Дайане Содре.

Музика, блясък и символика

Минали години шоуто е привличало суперзвезди като Риана, Джъстин Бийбър, Бруно Марс, Тейлър Суифт и Шер, а тази година сцената беше за Миси Елиът, Карол Джи, K-pop групата TWICE и Мадисън Биър.

Джасмин Тукс откри шоуто, показвайки гордо бременното си коремче в златиста мрежеста наметка и сатенен кафяв комплект бельо. Вместо традиционни крила, тя носеше рамка във формата на мида, украсена с гигантски перли.

От върха до кризата и обратно

В продължение на десетилетия Victoria’s Secret Fashion Show беше едно от най-желаните събития в света на модата. Първото ревю се състоя през 1995 г., а още през 2001 г. вече се излъчваше на живо по телевизията, привличайки милиони зрители по света.

През 2019 г. обаче, след повече от две десетилетия доминация, шоуто беше отменено заради остра критика към липсата на разнообразие и коментарите на тогавашния маркетинг директор Ед Разек относно транс и плюс-сайз моделите.

Ново начало

Миналата година ангелите се върнаха на подиума след шестгодишна пауза – с по-разнообразен състав, включващ плюс-сайз и транс модели. Сега, според новата изпълнителна директорка Хилари Супър, марката се връща към своята „безапелационно секси“ идентичност, след като опитите за woke имидж не дадоха очакваните резултати.

Супър призна, че предшествениците ѝ са „размили“ духа на Victoria’s Secret, заменяйки съблазнителното бельо с по-практични дизайни и спортни линии. Компанията премина през бурни години, белязани от разкрития за сексизъм и тормоз, както и връзки между тогавашния собственик Лесли Уекскнър и Джефри Епстийн.

След 2020 г. брандът се опита да изгради по-инклузивен и етичен образ, включвайки модели от различни етноси и с различни форми. Въпреки това, шоуто през 2024 г. беше определено като по-бледо и по-малко бляскаво от класическите му издания.

Новото ревю от 2025 г. обаче показва, че Victoria’s Secret отново се стреми към баланса между разнообразие и блясък – и напомня защо това шоу някога беше най-чаканото събитие в модния календар.