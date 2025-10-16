Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Ж асмин Тукс не позволи на факта, че е почти в деветия месец от втората си бременност, да ѝ попречи да изпълни задължението си и да открие модното ревю на Victoria’s Secret 2025 в сряда.

34-годишната бъдеща майка изглеждаше сияйно, докато с увереност демонстрираше внушителното си бременно коремче на подиума в Steiner Studios, разположено в Brooklyn Navy Yard в Ню Йорк, пише Daily Mail.

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г., както и при завръщането ѝ с новата визия на Victoria’s Secret през 2024 г.

Тукс – която смело обу обувки на висок ток – дефилира в телесно боди под миди рокля с мъниста и мрежа, допълнена с телена конструкция във формата на черупка на гърба. Моделът на IMG бе прибрала презрамките си под гарвановочерни екстеншъни с път по средата – визия, перфектна за екстравагантното шоу, излъчвано по Prime Video.

На обсипания с конфети подиум Жасмин беше придружена от своите колежки и „ангели“ – Кандис Суанепул, Адриана Лима, Джоан Смолс, Бела Хадид, Анхел Рийз, Алекс Консани, Джиджи Хадид, Ясмин Вайналдум и Алесандра Амброзио.

Тукс, която има над 9,4 милиона последователи в социалните мрежи, сподели емоциите си в Instagram:

„Плача!“

Гримьорът Пат Макграт подчерта естествената красота и изящните черти на бившия „ангел“ зад кулисите преди шоуто.

В началото на септември Жасмин потвърди, че ѝ остават само „още няколко месеца“, преди да посрещне братче за двегодишната си дъщеря Миа Виктория Бореро.

„Мисля, че този втори път е малко по-труден, просто защото вече имам малко дете“, сподели Тукс пред People.

„Ще бъде толкова специален момент. Семейството на съпруга ми ще дойде в града за два-три месеца, така че ще е прекрасно да имам тази подкрепа – заедно с майка ми и семейството ми. Ще е пълна къща в дома на Тукс-Бореро, за което съм много развълнувана.“

Съоснователката на JOJA и съпругът ѝ – изпълнителният директор на Airbnb Хуан Дейвид Бореро – се запознават през 2016 г. в ресторант във Венис Бийч.

Жасмин дебютира на модния подиум на Victoria’s Secret през 2012 г., а през 2015 г. официално получава своите „криле“. Година по-късно ѝ е поверена честта да представи Fantasy Bra на стойност 3 милиона долара – визия, която самата тя определя като най-любимата си от всички времена.

Зашеметяващата звезда, висока 167 см, сподели пред Who What Wear миналия петък:

„Беше такава чест за мен, а сутиенът беше невероятен – изработен с изумруди и диаманти. Никога няма да забравя колко специален беше този момент.“

Освен като модел, Жасмин е активна и като предприемач – основателка е на собствената марка за красота Brunel и консултант на приложението за стилизиране с изкуствен интелект Alta.

Тукс е и влиятелен инфлуенсър с доходоносни партньорства с брандове като Sephora, Vuori, Jimmy Choo, Laneige, Jared Jewelers, Paige и Coterie.