"Аптека на океаните": Необикновени морски създания са бъдещето на медицината

Т е може да не изглеждат като нищо особено - всъщност често приличат повече на бляскав камък или странно водорасло, отколкото на животно - но една скромна морска гъба може да спаси живота ви. Това животно произвежда разнообразие от антибактериални, антивирусни, противогъбични, антималарийни и противовъзпалителни химикали, което ги прави лекарствата на бъдещето.

За съжаление човечеството се отнася безразсъдно към този природен ресурс и сега рискуваме да унищожим много бъдещи “гъби спасителки”, преди да установим пълния им потенциал.

Морските гъби са аморфни същества, изключително разнообразни по форма, които остават прикрепени към морското дъно. Те нямат сложна нервна система, храносмилателна система или кръвоносна система. Въпреки това не бива да бъдат приемани за растение или красива скала. Те принадлежат към една от най-старите групи, животни на планетата.

В моретата на Земята са регистрирани над 5000 вида гъби, но вероятно има още хиляди, които учените все още не са документирали, като всеки от тях може да бъде полезен, съобщава IFLScience.

Antibiotics may emerge from deep sea sponges. We supported research screening novel bacteria which could help to treat previously unbeatable infections.https://t.co/jnnhGlR8f9 #AMRAwarenessWeek @BristolBiochem