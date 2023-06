Откриха "изгубения свят" на първите хищници

А встралийски учени откриха „изгубен свят“ от древни организми, обитавали водните пространства на Земята преди милиарди години, съобщи Синхуа.

Едно от откритията на екипа от Австралийския национален университет е микроскопично същество - вероятно първият хищник, който се е хранел с бактерии.

Той е част от биологичната империя на еукариотите, обитавал е водоеми по целия свят и вероятно е изиграл ключова роля в сформирането на всички екосистеми.

Съвременните еукариотни организми са гъбите, растенията, животните, както и някои едноклетъчни същества. Смята се, че развитието им води началото си от последния общ еукариотен прародител, живял преди повече от 1,2 милиарда години.

Бенджамин Нетърсхайм и Йохен Брокс от Австралийския национален университет откриват молекулярни останки от древния хищник в скали на 1,6 милиарда години от австралийската Северна територия.

„Една от най-големите загадки, която специалистите по ранна еволюция се опитват да разрешат, е защо нашите изключително способни еукариотни предци не са успели да господстват в древните водни пътища на света. Къде са се крили?“ каза Нетърсхайм. „Нашето изследване обръща тази теория надолу с главата. Показваме, че през цялото време съществото е било на видно място и всъщност в древните световни океани и езера е имало много негови представители. Учените просто не са знаели как да ги търсят досега“.

