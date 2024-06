Анджелина Джоли и дъщеря ѝ Вивиен с еднакви тоалети на наградите "Тони" 2024

А нджелина Джоли и дъщеря ѝ Вивиен са едно стилно дуо.

49-годишната актриса и нейното 15-годишно дете бяха на наградите "Тони" за 2024 г. в чест на "Аутсайдерите" в неделя. Продуцирано от Джоли, шоуто спечели 12 номинации за наградите тази година, включително за най-добър мюзикъл.

Angelina Jolie walks the Tony Awards red carpet with her daughter, Vivienne Jolie-Pitt. The duo worked on the Tony-nominated musical, "The Outsiders." pic.twitter.com/IlBZJUYGJ2