Наградите "Тони" 2024: "Аутсайдерите" с награда за най-добър мюзикъл

"Аутсайдерите" - адаптация на класически роман за юноши, спечели награда "Тони" за най-добър мюзикъл, а "Стереофонично" получи приза за най-добра пиеса, съобщиха световните осведомителни агенции. Церемонията по връчване на театралните награди се състоя в неделя вечер в центъра 'Линкълн" в Манхатън, Ню Йорк.

Jonathan Groff accepts his first #TonyAwards win ever for his leading role in #MerrilyWeRollAlong pic.twitter.com/dd6qjKiO4C — The Hollywood Reporter (@THR) June 17, 2024

Мюзикълът "Аутсайдерите" е по едноименния роман на С. Е. Хинтън за враждата между улични банди през 60-те години в Оклахома. Съпродуцент на мюзикъла е Анджелина Джоли. Другият продуцент - Матю Риго, благодари на Хинтън в благодарствената си реч с думите "Сузи, искам да кажа, че твоята история и послание за любовта и семейството промени живота на всички ни".

"Стереофонично" е пиеса по мотиви от живота и кариерата на членовете на групата "Флитууд Мак". Продукцията стана и големият победител на вечерта с общо пет награди. Автор на пиесата е Дейвид Аджми. "О, не, агентът ми ми даде бетаблокер, но не действа. Присъствието ми тук идва след дълго и тежко пътуване. Трябва да финансираме изкуството на Америка", каза Аджми.

Специални гости на шоуто по връчването на наградите бяха Джей-Зи и Хилари Kлинтън. Клинтън е част от продуцентския екип на мюзикъла "Суфражетки". "Била съм на много сцени, но тази е специална", коментира тя. Хилъри Клинтън беше посрещаната с овации при изненадващата си поява на 77-ата церемония на наградите "Тони". Бившият държавен секретар на САЩ подчерта историческото значение на явлението, стоящо зад мюзикъла „Суфражетки“.

Alicia Keys just surprised everyone with Jay Z during her Empire State of Mind performance at tonight’s Tony Awards. “I had to do something crazy! It’s my home town! pic.twitter.com/QOa97iHZoC — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) June 17, 2024

Алиша Кийс беше част от музикалната програма на вечерта с хита от 2009 г. Empire State of Mind. Мюзикълът "Хелс кичън" е полуавтобиографична пиеса за нейния живот и кариера.

Малия Джой-Муун стана най-добра актриса, получавайки награда 'Тони" за "Хелс кичън". Даная Таймър - част от екипа на "Аутсайдерите", стана първата жена, спечелила "Тони" за режисура на мюзикъл.

Шаная Тауб е едва втората жена в историята на "Бродуей", написала, композирала и участвала в мюзикъл. Нейният мюзикъл 'Суфражетки" спечели наградата за най-добър текст. "Гласувайте, гласувайте, гласувайте", призова тя от сцената.

Congrats to Shaina Taub for winning Best Original Score (Music And/or Lyrics) Written For The Theatre for @SuffsMusical pic.twitter.com/dYDUPgLUZu — The Tony Awards (@TheTonyAwards) June 17, 2024

Звездата от сериала "Наследници" Джеръми Стронг получи първата си театрална награда "Тони" за водеща главна мъжка роля за играта си в пиесата на Ибсен от 1882 г. "Враг на народа". Така Стронг вече е носител на "Еми", "Златен глобус" и "Тони".

Звездата от филмите за Хари Потър Даниъл Радклиф спечели награда за роля в мюзикъл. Това е първият бродуейски трофей на Радклиф. Той спечели за участието си във "Весело" ("Merrily We Roll Along"). Това е незаменим опит за мен, каза Радклиф.

Киша Луис, която играе ролята на учителка по пиано в "Хелс кичън", също получи първата си награда "Тони" след 40 години на сцената за второстепенна роля в мюзикъла.