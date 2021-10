Заради "изцяло сбъркания" филм "Котките": Андрю Лойд Уебър си купи куче

А ндрю Лойд Уебър призна, че ненавижда филмовата адаптация от 2019 г. на хитовия си мюзикъл "Котките" и затова си купил куче, съобщи електронното издание на британския в."Гардиън".

Композиторът и продуцент никога не се е притеснявал да изразява неодобрението си от широкоекранната версия на Том Хупър на прочутия мюзикъл.

В интервю за "Варайъти" преди дни Лойд Уебър отиде крачка напред - той описа филма като "изцяло сбъркан" и се пошегува, че от него се почувствал така "емоционално наранен", че си купил куче, за да се възстанови.

Andrew Lloyd Webber asked an airline for approval to take his therapy dog on a flight because he’s “emotionally damaged.”



When the airline asked for proof that he needed the dog, he replied, “Yes, just see what Hollywood did to my musical #Cats.” https://t.co/kb6m3MKU3t pic.twitter.com/kG6CpSNmkp