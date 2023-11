Американски съд даде ход на дело срещу рапъра A$AP Rocky

Р апърът A$AP Rocky, партньор на Риана и баща на двете ѝ деца, ще бъде съден в Лос Анжделис по две обвинения за нападение с полуавтоматично оръжие, съобщиха Ройтерс и АФП.

A$AP Rocky, чието рождено име е Раким Мейърс, е обвинен, че е насочил пистолет към друг хип-хоп певец - Теръл Ефрон, по време на свада, а след това стрелял два пъти при втори сблъсък. И двата инцидента са от 6 ноември 2021 г.

DETAILS: ASAP Rocky shown in video appearing to hold gun right before allegedly shooting ASAP Relli. pic.twitter.com/CzBpUaa0ql — VIBES (@fashiotainment) November 21, 2023

Според прокурорите Ефрон е имал малки наранявания.

Rocky е арестуван във връзка с пререканието пет месеца по-късно, през април 2022 г., когато пристига на летището в Лос Анджелис с полет от Барбадос. Повдигнато му е обвинение през август същата година. Съдия в Лос Анджелис постанови сега, че прокурорите разполагат с достатъчно доказателства, за да пристъпят към съдебен процес по двете обвинения в нападение, включително, че Rocky е използвал лично огнестрелно оръжие по време на въпросните инциденти.

ASAP Rocky and Relli alleged incident captured on surveillance. Rocky is heading for trial for the incident pic.twitter.com/i7FdDlGP4g — Urban Islandz (@urbanislandz) November 21, 2023

Роденият в Харлем музикант, който остава на свобода под гаранция, не се е признал за виновен по делото. Адвокатът му Джо Такопина каза в съда, че прокурорите не са представили достатъчно доказателства за стрелба и разчитат на различни видеозаписи от охранителни камери и свидетелски показания, които не са убедителни. Защитата също така поставя под въпрос достоверността на показанията на Ефрон, че според него лявата му ръка е била одраскана по време на стрелбата.

Ефрон, който се е изявявал под сценичния псевдоним A$AP Relli в хип-хоп колектив, в който някога са участвали и двамата с Роки, също така е подал граждански иск срещу бившия си колега.

Първият и вторият студиен албум на A$AP Rocky - "Long.Live.A$AP" и "Long.Last.A$AP", дебютират под номер 1 в класацията на Billboard 200 съответно през 2013 г. и 2015 г. Третият му албум - "Testing", издаден през 2018 г., достигна пето място.