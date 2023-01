Айсберг, голям колкото Лондон, се откъсна от Антарктика

О громен айсберг с площ 1550 кв. км се откъсна от антарктическия леден шелф Брънт, съобщи ДПА, позовавайки се на Британския антарктически институт.

Айсбергът е колкото Лондон с предградията. Според специалистите промените в климата няман принос за откъсването му.

