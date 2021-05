Най-големият айсберг в света се откъсна от Антарктика

Н ай-големият айсберг на света се е откъснал от Антарктика. Европейската космическа агенция (ЕКА) съобщи, че гигантски айсберг се отдели от западната страна на антарктическия леден шелф Роне в морето Уедъл.

"Площта на айсберга A-76 е около 4 320 кв. км, което го прави най-големия в света. Той е дълъг около 170 км и широк 25 км - малко по-голям е от испанския остров Майорка", пише на сайта на ЕКА.

Айсбергът е забелязан от Британския антарктически институт на нови изображения от европейския спътник за наблюдение на Земята "Сентинел-1".

The world's largest iceberg has just broken off an Antarctic ice shelf https://t.co/5r9fmLIXnQ pic.twitter.com/pxwCZZ35Hl