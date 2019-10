Огромен айсберг се откъсна от Антарктика

А йсберг, 15 пъти по-голям от Париж, се е откъснал от Антарктика преди няколко дни, съобщи БТА.

The #AmeryIceShelf in #Antarctica has just produced its biggest iceberg in more than 50 years. The calved block covers 1,636 sq km in area - a little smaller than Scotland's Isle of Skye - and is called #D28 . pic.twitter.com/cugnFaJMhC

Според спътниковите данни айсбергът D28 се е откъснал от ледения шелф Еймъри. Това се е случило в източната част на Антарктика. Наименованието на айсберга идва от класификационна система, управлявана от Националния ледников център на САЩ, която разделя Антарктика на квадрати.

Глациологът Хелън Аманда Фрикър установява, че D28 има площ от 1582 кв.км, дебелина около 210 м и съдържа 315 милиарда тона лед. Въпреки впечатляващите данни образуването на айсберги е част от нормалния цикъл на ледените шелфове.

A giant iceberg, bigger than Ipswich has broken away from an ice shelf in Antarctica. It's a rare event that last happened more than half a century ago - but scientists say it has nothing to do with climate change. #7NEWS pic.twitter.com/vmJmeF9t9x