Очаква се шелфовият ледник Бранд в Антарктика да даде плод - една голяма ледена ябълка, която ще бъде по-голяма от „Голямата ябълка“ Ню Йорк Сити.

Все още не е ясно какви ще бъдат последиците за научната инфраструктура, установена там през 50-те години на ХХ в., както и за хората в региона.

Шелфовият ледник Бранд (Brunt Ice Shelf)

заема част от крайбрежието на Източна Антарктида, край Брега Керд на Земя Котс, в акваторията на море Уедъл част от Атлантическия сектор на Южния океан.

Простира се на около 150 км от залива Хали Бей на север, където се свързва с шелфовия ледник Станкомб-Уилс до залива Агуда на юг, където се свързва с континенталния ледник Доусън Ламптон.

Той е открит през 1955 г., а през 1959 г. е топографски заснет от британска антарктическа експедиция начело с метеоролога Дейвид Бранд, на когото е кръстен.

Ледникът се пропуква –

това установяват учените през последните години. Една от пукнатините е наречена Хелоуинската пукнатина, защото се появява през месец октомври 2016 г.

През 1956 г. на Бранд е изградена британската станция „Хейли“ с цел да се проучва атмосферата на Земята, а през 1985 г. учените от станцията откриват дупка в озоновия слой.

В следващите години станцията е местена няколко пъти заради опасности от пропукващите се ледове. За последно „Хейли“ е преместена през 2017 г. заради пукнатини в шелфовия ледник Бранд.

Една друга голяма пукнатина в региона „Chasm 1“,

която в последните 35 г. е била стабилна, е започнала също да се разраства, движейки се на север по посока на Хелоуинската пукнатина със скорост от 4 км на година.

Historical Brunt ice shelf fronts since 20th century in one snapshot. Conclusion: today Brunt is exceptionally large. When it calves along Chasm 1, it will be exceptionally small. pic.twitter.com/qkBtqTIypA

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 4 февруари 2019 г.

Не е ясно кога и дали двете пукнатини ще се срещнат, но ако това се случи, би довело до откъсването на огромно парче от ледниците.

В опасната ситуация роля играят и „Гънките на Макдоналд“, които представляват ледени образувания, достигащи до 200 метра над иначе гладката повърхност на глетчерите. Тези образувания значително влияят на стабилността на ледниците.

„Близкото бъдеще на Бранд зависи от това, накъде ще се запътят пукнатините спрямо Гънките на Макдоналд. Ако тръгнат на юг към тях, е вероятно ледникът да бъде дестабилизиран“, казва специалистът по ледниците към НАСА – Джо Макгрегър.

Cracking across Antarctica’s Brunt Ice Shelf is set to release an iceberg w/ an area about 2x the size of NYC. The splitting could result in an uncertain future for the shelf’s scientific research & human presence. See what @NASAEarth satellites captured: https://t.co/Atppp05I5j pic.twitter.com/WrI1p3bqVC

Ако парче от Бранд се отдели, то се очаква да бъде с площ от поне 1700 кв. км. (предвид че град като Ню Йорк е около 1200 кв.км), което за Антарктида не е изключително голямо, но за шелфовия ледник Бранд би било.

An iceberg twice the size of NYC is about to break from Antarctica. NASA says it will be the biggest piece to break from the Brunt Ice Shelf since 1915 and could cause the entire shelf to "become unstable or break up." pic.twitter.com/kWwPj9QWtv

Засега всичко, което учените и обикновените наблюдатели като нас могат да направят, е да чакат. На британската научна станция „Хейли“ също не ѝ остава друго, освен да чака момента, в който отново ще трябва да смени локацията си.

