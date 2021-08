Масивен айсберг "ледено целуна" антарктическия бряг

С илни източни ветрове изтласкаха айсберга A74 и той докосна антарктическия бряг в най-кратката и лека "ледена целувка", съобщи Би Би Си.

Масивният айсберг беше заснет от спътник тази седмица как преминава покрай брега. Ако контактът беше по-силен, вероятно щеше да отчупи още един айсберг с подобен размер (колкото Лондон с предградията).

Учени от Британския антарктически институт наблюдават движението му с голям интерес, защото една от техните станции е наблизо. Тя засега не се използва заради несигурността на ледовете в района за близко бъдеще.

Ледената целувка е била със западния шелф - амалгама от континентален лед, който се е спуснал от сушата над водата. Той все още е свързан с основния, но нестабилно. Огромна пукнатина се образува в района преди няколко години и зона с площ 1700 кв. км е на ръба да се откъсне.

Here is the #A74 #iceberg on satellite view from @polarview @CopernicusEU #Sentinel1 10 Aug, with Greater London for scale! Created by mapping specialist Laura Gerrish @laura_gerrish pic.twitter.com/3FcPZ7naMG