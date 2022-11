Чума, холера, туберкулоза: 5 зарази, опасни и днес

И ма заболявания, които дълго време са били смятани за победени, но се оказва, че някои от тях са възможни и през 21 век. Как стоят днес нещата с болестите, които през Средновековието и по време на индустриализацията през 19-ти век са довели до смъртта на милиони хора? Това ни разкриват от DW.

Чума

През 14 век почти една трета от европейците измират от „Черната смърт“, както е била наречена чумата. Тя се разпространява от плъхове и други гризачи, като поради недостатъчната хигиена това става изключително бързо. Бактерията, която причинява чума, предизвиква висока температура, треска и болезнени подувания на лимфните възли, които се оцветяват в тъмносиньо. По подобие на коронавируса е било установено, че заболяването може да бъде ограничено чрез карантина.

Имало е специални болници за болните от чумата, а при пристигане в Европа по море хората са били проверявани за симптоми, корабите – за умрели плъхове. Причинителят е идентифициран едва през 1894 година от известния бактериолог д-р Александър Ерсин, който е роден в Швейцария, работил е във Франция и Германия, включително като стажант на Роберт Кох. Поради това бактерията е наречена Yersinia pestis. Днес заболяването се среща само в отделни държави като Мадагаскар или Конго, годишно има между 1000 и 3000 случая. Чумата се лекува с антибиотици.

Холера

Due to the #cholera outbreak in #Lebanon 🇱🇧, which is putting new pressures on the Lebanese healthcare system, & with the support of @eu_echo 🇪🇺, the @RESCUEorg community health workers are mobilized to raise awareness, promote sanitation, & distribute hygiene kits to households. pic.twitter.com/JlOBF8CKAI