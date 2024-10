5 призрачни традиции за Хелоуин от цял свят

К огато нощите започват да се стягат, а живакът в термометрите ни потъва, това може да означава само едно - Хелоуин отново е на хоризонта. Време е да изтупате праха от фенерите, да сглобите най-страховития си костюм и да помолите приятели и непознати за сладки изкушения за децата си.

Съвременният фестивал, който се празнува в голяма част от западния свят, има своите корени в езическа Великобритания, но Обединеното кралство далеч не е единствената култура, която е развила своите уникални традиции по това време на годината. По-долу ще разгледаме някои от най-интересните и своеобразни от тях.

1. Самхейн - Ирландия/Шотландия

Хилядолетният келтски празник Самхейн (произнася се „соу-вин“) е мястото, откъдето произлизат много от американизираните днес обичаи. Като празник на края на лятото (името буквално се превежда като „край на лятото“), фестивалът се свързва с мъртвите и е признат за време за тяхното почитане.

Древните келти са вярвали, че Самхейн бележи момента от годината, в който границите между нашия свят и задгробния живот са най-тънки, и затова са поставяли места на трапезата за скъпи покойници. След това излишната храна се давала на бедните, които я просели - така се формирала предшественикът на съвременната практика на коледуване.

Макар че в голяма част от Ирландия и Шотландия Самхейн до голяма степен е изместен от Хелоуин, някои традиции се поддържат и до днес, включително езически фестивали на огъня и музикални тържества.

Understand what you copy ‼️



Halloween was a Samhain pagan religious festival originating from an ancient Celtic spiritual tradition. It was celebrated to welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year.”



This was a belief that the physical world and the spirit… pic.twitter.com/gb3HCzNjfj