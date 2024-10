Кометата „Хелоуин“ се разпадна в Космоса

К омета, за която се предвиждаше да стане достатъчно ярка, за да я видим с просто око на Хелоуин, изглежда се разпада точно пред очите ни.

Тя се нарича C/2024 S1, открита на 27 септември, рядка Комета на Кройц, чиято траектория трябва да я доближи само на 1,2 милиона километра от Слънцето на 28 октомври 2024 г.

Уви, изглежда, че C/2024 S1 се е разпаднал след милиарди години. Снимките на обекта, направени през октомври, показват, че той става по-ярък с избухване, а след това потъмнява, ядрото му сякаш изчезва, оставяйки след себе си опашка от прах и газ, а може би и облак от кометни отломки.

Това е малко разочароващо, но не е съвсем неочаквано, тъй като подобни комети често се разпадат при приближаването си към Слънцето.

Налице са признаци на нестабилност на кометата. Тя е претърпяла поне едно избухване, което е това, на което прилича: внезапно изпускане на прах и газ, в резултат на което кометата се осветява значително, като са необходими няколко дни, за да се върне към нормалното си състояние.

