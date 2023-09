Ще грабне ли Брадли Купър така мечтания "Оскар"

В ъв втория си опит зад камера "Маестро" актьорът Брадли Купър се превъплъщава в образа на известния американски пианист, диригент и композитор от 20-и век Ленард Бърнстейн. Като режисьор, продуцент, съсценарист и изпълнител на главната роля в биографичния филм Купър има всички шансове да попадне в надпреварата за наградите "Оскар", но дали най-сетне ще спечели дълго чаканото признание от американската кинокадемия?

Историческата стачка на актьорите и сценаристите в Холивуд - първата от 63 години, остави своя отпечатък върху кинофестивала във Венеция, където "Маестро" беше представен през уикенда в отсъствието на своя режисьор и водещ актьор. Биографичната лента, одобрена от семейството на Ленард Бърнстейн и копродуцирана от Мартин Скорсезе и Стивън Спилбърг, е сред 23-те филма, които ще се съревновават за наградата "Златен лъв" на венецианската Мостра.

В своите два часа "Маестро" се фокусира върху емоционалния живот на Ленард Бърнстейн (1918-1990), неговата хомосексуалност и измъчената връзка със съпругата му от чилийски произход, актрисата и активистка Фелисия Монтеалегре, изиграна от Кери Мълиган.

Необикновената кариера на композитора, който ще бъде запомнен с музиката на "Уестсайдска история", остава на заден план.

Подобно на първия си режисьорски опит "Роди се звезда", в който участва заедно с Лейди Гага, Брадли Купър изследва връзките между творчеството и емоционалния живот на артиста.

Според анализаторите актьорското изпълнение на Брадли Купър го прави силен претендент за наградата на кинофестивала във Венеция, както и за "Оскар".

