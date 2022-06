Брадли Купър: Бях пристрастен към кокаина и жените не ме харесваха

Б радли Купър е бил пристрастен към кокаина в началото на своите 20 години и имал големи проблеми с намирането на приятелка. За това разказа самият той в подкаст в онлайн шоуто „SmartLes“, водено от Джейсън Бейтман, Уил Арнет и Шон Хейс.

Пътят към славата не винаги е бил толкова бляскав, разкри Купър. Талантът и красотата, които притежава, не му давали желаното самочувствие и в началото на двадесетте си години се чувствал изключително несигурен и дори депресиран. Проблемите започнали, след като той завършил Нюйоркското училище по драма и започнал да получава роли.

„Бях толкова изгубен и бях пристрастен към кокаина", каза актьорът.

On the 'Smartless' podcast, Bradley Cooper opened up about his cocaine addiction—and how a conversation with co-host Will Arnett set him on a "path of deciding to change my life." https://t.co/jSy8NgSWAB