Защо вземаме лоши решения

В секи допуска грешки. Най-често на тях се гледа като на нещо лошо, което трябва да бъде избягвано на всяка цена, но истината е, че те могат да бъдат и много полезни, тъй като ни помагат да подобряваме уменията и знанията си.

А замисляли ли сте се какво ни кара да вземаме лоши решения? Причините, разбира се, могат да бъдат различни, но според психолозите съществуват някои модели на поведение, които са сходни при почти всички хора.

Ето част от тях:

Ефектът на неяснотата

Повечето хора не обичат да рискуват. Когато сме изправени пред някаква дилема, ние почти винаги вземаме онова решение, резултатът от което ни е предварително известен.

Доказателство в подкрепа на това твърдение са резултатите от прочуване, извършено от експерти от университетите в Орегон и Пенсилвания. Участниците в него трябвало да теглят топчета от кутия. Преди да го направят, те давали своите прогнози какъв ще бъде цветът на избраното от тях топче. Ако познаели, получавали парична награда. В кутията имало общо 90 топчета, 30 от които били червени, а останалите – черни или жълти. Изненадващо или не, повечето хора решили да заложат на червеното – независимо от факта, че в кутията можело да има 60 черни или 60 жълти топчета.

Като се има предвид колко много неща в живота са абсолютно непредвидими, този принцип често ни кара да избягваме излишните рискове.

Пример в това отношение е търговията с акции. Повечето хора биха предпочели да инвестират парите си в някоя добре позната и утвърдена компания, а не в такава, която е основана само преди няколко месеца. Това може да се разгледа и като проявление на инстинкта ни за самосъхранение – всеки би предпочел да изяде плод от дърво, за който знае, че не е отровен, вместо такъв, който вижда за пръв път.

В същото време, именно тази черта ни пречи „да ударим джакпота“, инвестирайки в някоя стартираща компания, която след известно време може да се превърне в наследника на „Гугъл“.

Хипотезата за справедливия свят

Ужасни неща се случват всеки ден и ние няма как да променим това. Единственото, което можем да направим, е да се примирим с тази мисъл. В същото време много хора споделят убеждението, че всеки си получава заслуженото. Според тях добрите дела един ден се възнаграждават, а лошите се наказват, като за спазването на това морално равновесие следи някаква универсална сила – като Бог или съдбата.

Именно тази концепция стои в основата на т. нар. хипотеза за справедливия свят. Понятието е описано за пръв път от социалния психолог Мелвин Лърнър през 60-те години на миналия век. Той искал да разбере защо високообразовани студенти осъждат бедните хора като „мързеливи и некадърни“, независимо че повечето от тях са жертви на социално-икономически процеси, които са извън техния контрол.

Лърнър смята, че за да поддържат психологическото си спокойствие, хората имат нуждата да вярват, че живеят в справедлив свят – в такъв, в който всеки си получава заслуженото.

През 1966 г. той провел следния експеримент: на група хора било обяснено, че трябва да наблюдават как един човек изпълнява различни задачи. Когато не се справял, той бил наказван по особено жесток начин – през тялото му преминавал мощен електрически импулс („наказанието“, разбира се, не било истинско, но групата не знаела това).

Наблюдателите нямало какво да направят, за да помогнат на човека. В резултат, съвсем скоро те започнали да се убеждават взаимно, че той най-вероятно е направил нещо, с което си е заслужил наказанието.

