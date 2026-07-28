3 знака, че е време незабавно да напуснете работа: Съветите на ИТ специалист

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Р азговорите за кариерното развитие се промениха много през последните няколко години. Вместо да питат само колко плаща дадена работа, много специалисти вече се питат и дали все още виждат бъдеще в настоящата си роля. Социалните мрежи са пълни с дискусии за това кога да останеш, кога да изчакаш и кога най-накрая има смисъл да продължиш напред.

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Въпреки че всяка кариера има своите възходи и спадове, много служители се борят да разберат кой е правилният момент да направят следващата стъпка. ИТ специалистът Аджай Сунеджа наскоро сподели мислите си по този въпрос във видео в Instagram.

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Говорейки по темата, той изброи три ситуации, които според него трябва да накарат служителите сериозно да се замислят за търсене на нова работа. Той също така напомни на професионалистите, че смяната на работата никога не трябва да бъде емоционално решение и че подготовката е също толкова важна, колкото и самото решение.

Когато усилията ви спрат да бъдат признавани

Сунеджа започна с думите, че уважението на работното място никога не трябва да се приема за даденост. „Кога е правилният момент да разберете, че трябва да смените работата си? Това е много добър въпрос. Вижте, има много причини за смяна на работата, но има някои причини, при които бих казал, че не трябва да правите компромиси“, каза той.

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След това той обясни първата си точка. „Номер едно: Проектът, по който работите, вече няма същата атмосфера. Никой не ви уважава и каквото и да правите, никой не го оценява. Не трябва да оставате там. Трябва да започнете да мислите за напускане“, каза той.

Когато няма нищо ново за учене

Вторият знак, според Сунеджа, е когато работата стане монотонна и има малко възможности за придвижване напред. „Второ: Обучението е спряло; нещата вече не са същите. Старата рутина продължава, нещата се повтарят и чувствате, че вашето развитие вече не може да се случи тук. В ролята, на която седите – не можете да се изкачите нагоре. Трябва да започнете да оглеждате за други възможности“, каза той.

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Когато заплатата ви вече не съответства на вашия опит

Сунеджа каза, че възнаграждението е друг фактор, който служителите трябва да оценят, докато мислят за кариерата си. „И трето, много, много важно: Ако чувствате, че ви плащат малко и възнаграждението ви не отговаря на вашия опит, тогава определено трябва да помислите за смяна на работата“, каза той.

Въпреки това той посъветва хората да не напускат от разочарование. „Не вземайте никакви решения от яд или фрустрация. Трябва да продължите да се подготвяте и веднага щом се появи правилната възможност, да си тръгнете“, добави той.

Реакциите в интернет

Видеото получи множество отговори от потребители в социалните мрежи. Мнозина се съгласиха с точките, споделени от Сунеджа.

„Много добре обяснено“, коментира един потребител. „Това е толкова вярно“, написа друг. Трети потребител каза: „Да, съгласен съм с теб“, докато друг добави: „Точно казано“.

Отказ от отговорност: Тази статия се базира на изявления, направени от автора на съдържанието в публично споделено видео в социалните мрежи. Изразените възгледи са лични наблюдения и не трябва да се считат за професионален кариерен съвет.