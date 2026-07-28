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Отвъд плажовете на Анталия: Легендата за древния град, скрит високо в планината

28 юли 2026, 15:50
Отвъд плажовете на Анталия: Легендата за древния град, скрит високо в планината
Източник: iStock

К огато мислим за Анталия, обикновено си представяме безкрайни плажове, луксозни комплекси и тюркоазени вълни. Но малко хора подозират, че само на броени километри от крайбрежието, високо в планината Тавър, се крие едно от най-впечатляващите и запазени чудеса на древния свят – непревземаемият град Термесос.

Непревземаемата крепост сред скалите

Разположен на над 1000 метра надморска височина, Термесос не е просто древен град, а истинско архитектурно и стратегическо чудо за своето време. За разлика от повечето полиси, той не разчитал единствено на високи каменни стени, а на самата природа. Заграден от стръмни пътеки, дълбоки пропасти и гъсти гори, градът бил практически недосегаем за външни завоеватели.

Неговите жители – писидийците, били известни със своя боен дух, свободолюбие и умение да използват планинския терен в своя полза.

Сблъсъкът с великия завоевател – Александър Македонски

През 333 г. пр.н.е. Азия попада под прицела на един от най-великите пълководци в историята – Александър Македонски. Армията му помита бързо редица градове в региона, но когато стига до подножието на Термесос, ситуацията се променя.

Осъзнавайки, че превземането му струва твърде много опитни войници и ценно време, непобедимият владетел взема несвойствено за него решение – да се откаже от обсадата. Според легендите гледайки към стръмните висини, Александър Велики нарича Термесос „орлово гнездо, което не си струва жертвите“ и просто продължава своя марш на изток.

Какво е останало от Термесос днес?

Днес Термесос е един от най-автентичните и добре запазени исторически градове в Турция, точно защото никога не е бил напълно разрушен от завоеватели, а по-късно е изоставен заради силно земетресение. Посетителите могат да се разходят сред останките от монументалния амфитеатър, на самия ръб на пропастта, древните агори, храмове и огромни скални гробници.

Гледката от върха към планината и морето в далечината спира дъха и моментално пренася векове назад във времето.

Твой ред е да се докоснеш до историята

Анталия е място, което умее да изненада всеки – от търсещите релакс до любителите на древните легенди и приключенията. А най-хубавото е, че това средиземноморско пътуване е по-близо, отколкото предполагате. Палмите създават възможност за едно специално изживяване, изпълнено с красиви моменти и незабравими спомени.

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