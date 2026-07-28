Парите ни

Още една година гаранция при ремонт на дефектна стока

Новите европейски правила дават повече възможности на потребителите при повредени уреди

28 юли 2026, 16:44
Още една година гаранция при ремонт на дефектна стока
За по-лесно откриване на сервизи и резервни части за извършването на следгаранционните ремонти, през 2027 г. Европейската комисия ще стартира специална онлайн платформа.   
Източник: istock

О т 31 юли влизат в сила нови европейски правила, които дават повече права на потребителите при повреда на редица домакински и електронни уреди.

Ако при дефект в рамките на законовата гаранция потребителят избере ремонт вместо замяна с нова стока, гаранционният срок ще бъде удължен еднократно с още една година.

Продавачите ще бъдат задължени да информират клиентите си за тази възможност, каза пред Радио София Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите“.

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Когато типът на дефектиралата стока предполага необходимост потребителят да разполага постоянно с нея, за времето на ремонта продавачът може да предостави безплатно заместващ уред.

"Потребителят ще има много повече възможности за ремонт, когато уредът дефектира и когато е ремонтопригоден, и когато иска да го запази за по-дълго време. С новите правила, когато потребителят изяви желание една рекламация да бъде удовлетворена чрез ремонт, а не чрез замяна или разваляне на сделката, ще може да настоява за това и търговецът няма да има право да му откаже, освен в изключенията, които да предвидени и сега в действащия закон. Другото важно е, че извънгаранционната отговорност, която е до 2 години по закон, тук изключваме търговската гаранция, която може да е всякаква, търговците и производителите също ще имат отговорност по отношение на ремонтирането на тези стоки“, обясни Руменова.

Това означава, че търговците вече нямат право да откажат поправка на ремонтопригодна стока, дори след като изтече законовата гаранция и няма да могат да се освободят от това задължение чрез общи условия или договорни клаузи. Това ще се отнася и за случаите, в които стоката вече е била ремонтирана.

За по-лесно откриване на сервизи и резервни части за извършването на следгаранционните ремонти, през 2027 г. Европейската комисия ще стартира специална онлайн платформа. Чрез нея потребителите могат да се свързват и с продавачи на обновени стоки, и с купувачи на стоки за обновяване. Платформата ще има национално подразделение за България.

"Платформата ще заработи от догодина и някои държави ще си имат собствена такава. Ще може да бъде използвана безплатно от всички и от хора с увреждания. Истината е, че хората са с усещането, може би не без основание е, че една стока или един уред има точно толкова гаранция, колкото дава законът. Само производителите знаят дали не се програмират тези уреди така, че да спрат да работят точно, когато изтича гаранцията им. Ето, сега, с удължаването на гаранционната отговорност, би следвало да се замислят, ако правят това“, посочи Габриела Руменова.

Източник: БНР    
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