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Киберскандал в Холивуд: Данните на Анджелина Джоли и десетки звезди изтекоха онлайн

Актрисата Анджелина Джоли и редица световни звезди се оказаха в центъра на голямо изтичане на данни. Изследовател по киберсигурност откри незащитена база данни с над 660 хиляди записа, свързани с известния филмов фестивал „Трибека“

Стела Христова Стела Христова

28 юли 2026, 16:08
Киберскандал в Холивуд: Данните на Анджелина Джоли и десетки звезди изтекоха онлайн
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Анджелина Джоли бе замесена в мащабно изтичане на данни, след като изследовател по киберсигурност откри уязвима онлайн база данни, свързана с филмовия фестивал „Трибека“, пише HELLO!

Носителката на „Оскар“ бе сред множество популярни имена от А-листата, чиято информация бе включена в стотици хиляди записи, оставени публично достъпни.

Според експерта по киберсигурност Джеремая Фаулър, в мрежата е разкрита незащитена база данни, съдържаща общо 666 369 записа с файлове, датиращи от 2019 до 2026 година.

Сред засегнатите известни личности се нареждат имена като Дженифър Лорънс, Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола, Робърт Де Ниро, Морган Фрийман, Рами Малек, Ева Мендес, Майкъл Джей Фокс, Рон Хауърд и Гийермо дел Торо.

Фаулър обясни, че е открил пробива по време на рутинна проверка:

„Аз съм изследовател по сигурността от близо 15 години и постоянно търся открити бази данни. Този файл открих с помощта на специализирана търсачка за свързани с интернет устройства — от охранителни камери до облачни бази данни.“

  • Каква информация бе разкрита?

Въпреки че по-голямата част от съдържанието се състои от маркетингови материали, прес съобщения и промоционално съдържание, Фаулър споделя, че е открил папка с надпис „контакти“, съдържаща над 13 500 записа.

Записите включват имена, адреси, телефонни номера и имейли. Експертът уточнява, че не за всеки популярен човек са били разкрити личните му данни — в много от случаите информациите се отнасят до техните асистенти, мениджъри или PR агенти.

  • Официалната реакция на фестивала „Трибека“

Организаторите на филмовия фестивал „Трибека“ реагираха бързо на медийните съобщения, като увериха обществеността, че личните телефони и адреси на звездите не са били изложени на риск. Говорител на събитието заяви:

„Нито един от артистите, споменати в репортажите, не е имал разкрита лична информация за контакт. По-голямата част от данните включваха публично достъпни бизнес контакти — PR представители, офисни имейли и информация от уебсайта на фестивала.“

От ръководството добавиха още, че цялата база данни е била незабавно свалена от мрежата веднага след получаването на сигнала.

Филмовият фестивал „Трибека“ е основан през 2002 г. от Робърт Де Ниро, Джейн Розентал и Крейг Хаткоф с цел подпомагане възстановяването на Долен Манхатън след атентатите от 11 септември. Днес той е сред най-престижните събития в киното, но настоящият инцидент за пореден път припомни колко е важна киберсигурността дори в средите на шоубизнеса.

Редактор: Стела Христова
Анджелина Джоли Филмов фестивал Трибека Изтичане на данни Киберсигурност Лични данни Холивуд Знаменитости
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