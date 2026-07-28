Свят

Вълна на престъпления от омраза срещу украинци в Полша

Туск: Всеки, който извършва такива низки деяния, действа пряко против интересите на Полш

Николай Киров Николай Киров

28 юли 2026, 15:29
Вълна на престъпления от омраза срещу украинци в Полша
Източник: AP/БТА

П ремиерът на Полша Доналд Туск днес призова да се сложи край на ксенофобските нападения срещу украински граждани в страната, след като през последните седмици поредица от престъпления от омраза влязоха във водещите новини на фона на засиленото напрежение между Варшава и Киев, предаде „Ройтерс“.

Туск отправи призива си, след като в социалните мрежи започна масово да се споделя видео, показващо как трима поляци бият украинец и приятелката му. Кадрите са заснети в неделя в град Вроцлав, като се смята, че причина за агресията е спор, възникнал в търговски обект. Двама от нападателите са били арестувани на следващия ден. 

"Спрете украинизацията": Не всички поляци приемат украинците с отворени обятия

„Всеки, който извършва такива низки деяния, действа пряко против интересите на Полша“, заяви Туск по време на заседание на правителството. „Вие действате срещу Полша и в услуга на Русия и на украинския национализъм“, добави той.  

Докато Варшава остава верен поддръжник на военните усилия на Киев, украинците, живеещи в Полша, през последните години се сблъскват със засилваща се обществена враждебност. Първоначалната вълна от съпричастност след началото на руската инвазия през 2022 г. отстъпи място на умората от бежанците, отбелязва „Ройтерс“. 

Отношенията между Полша и Украйна бяха помрачени и от напрежение, свързано с исторически въпроси, след като властите в Киев решиха да дадат на подразделение от Силите за специални операции на Украйна името "Героите от Украинската въстаническа армия". В редиците на това формирование са се сражавали бунтовници националисти, на които в Украйна се възхищават заради борбата им срещу нацистите и съветските сили, но са мразени в Полша заради участието им в масови кланета на поляци.

Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

Заради този исторически спор полският президент Карол Навроцки миналия месец лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша - „Орден на Белия орел“.

Полският ежедневник „Жечпосполита“ по-рано този месец публикува информацията, че през първата половина на 2026 г. полицията е получила 180 сигнала за престъпления от омраза срещу украинци. Това е с 30% повече спрямо предходната година.

Инцидентът от неделя е поредния подобен случай, който бива широко отразяван от местните медии. 

В Познан 60-годишен поляк беше пребит на трамвайна спирка, след като се застъпил за украинско момче, което е било подложено на словесни нападки от трима мъже.

В южния град Белско-Бяла бе заснето как 54-годишен поляк обижда две украински момичета заради тяхната националност.

В град Легница в Югозападна Полша бяха повдигнати обвинения срещу 26-годишна жена, която според полицията е нападнала две 13-годишни деца заради националната им принадлежност.

Украинският посланик в Полша Васил Боднар вчера заяви, че подобни инциденти са недопустими и изрази надежда, че извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Ксенофобия Полша Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Круизен кораб, плаващ за България, заседна в Дунав

Круизен кораб, плаващ за България, заседна в Дунав

Първи кадри: Дакота Джонсън е неузнаваема като Мерилин Монро във Flesh Impact

Първи кадри: Дакота Джонсън е неузнаваема като Мерилин Монро във Flesh Impact

Мира Добрева: Предложиха ми да съм вицепрезидент

Мира Добрева: Предложиха ми да съм вицепрезидент

Ад след 7.1 по Рихтер: Експлозия срути търговски център в Япония, хората са в капан

Ад след 7.1 по Рихтер: Експлозия срути търговски център в Япония, хората са в капан

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

carmarket.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 9 часа
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 10 часа
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 8 часа
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Минималната работна заплата в България е с най-ниска стойност в ЕС.

Любослав Костов: Държавата поне веднъж да застане на страната на труда и да изготвим механизъм за МРЗ

Парите ни Преди 12 минути

Главният икономист на КНСБ настоява за нов начин за определяне на минималната заплата, след като досегашният механизъм беше замразен

Тежка катастрофа край Венец, вдигнаха медицински хеликоптер

Тежка катастрофа край Венец, вдигнаха медицински хеликоптер

България Преди 25 минути

В автомобила е пътувала и жена, която не е пострадала

Василев и Денков връчиха на президента Йотова петиция за вето на Бюджет 2026

Василев и Денков връчиха на президента Йотова петиция за вето на Бюджет 2026

България Преди 43 минути

3 знака, че е време незабавно да напуснете работа: Съветите на ИТ специалист

3 знака, че е време незабавно да напуснете работа: Съветите на ИТ специалист

Любопитно Преди 1 час

Ето кога компромисите с кариерата стават опасни и как да направите следващата стъпка без излишна емоция

Киберскандал в Холивуд: Данните на Анджелина Джоли и десетки звезди изтекоха онлайн

Киберскандал в Холивуд: Данните на Анджелина Джоли и десетки звезди изтекоха онлайн

Свят Преди 1 час

Актрисата Анджелина Джоли и редица световни звезди се оказаха в центъра на голямо изтичане на данни. Изследовател по киберсигурност откри незащитена база данни с над 660 хиляди записа, свързани с известния филмов фестивал „Трибека“

Ужас, мъж запали съпругата си във Варненско

Ужас, мъж запали съпругата си във Варненско

България Преди 1 час

Жената е получила тежки изгаряния и е настанена в болница в тежко състояние

Роналдо се подготвя за последния си мач с Португалия, ето кога и къде ще бъде той

Роналдо се подготвя за последния си мач с Португалия, ето кога и къде ще бъде той

Любопитно Преди 1 час

Легендарният капитан на Португалия Кристиано Роналдо се подготвя за последния си мач с националната фланелка. Очаква се 41-годишната звезда да се сбогува с феновете на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон по време на двубой от Лигата на нациите

Румен Радев

Радев след заканите от Техеран: Иран разбира за какво са американските самолети в „Безмер“

България Преди 1 час

Включва реакцията спрямо Иран, споменава географската точка („Безмер“) и създава геополитически интригуващ контекст за потребителя

При неплатени повече от три месечни вноски за период от 36 месеца здравноосигурителните права могат да бъдат прекъснати.

Здравната вноска за безработни се повишава

Парите ни Преди 2 часа

Новият размер влиза в сила от август и важи за хората, които сами плащат здравните си осигуровки

Ивкова освободи четирима от Съвета на директорите на „Бул Био“

Ивкова освободи четирима от Съвета на директорите на „Бул Био“

България Преди 2 часа

Решението е взето след анализ на финансовите отчети и одитния доклад

<p>ПБ&nbsp;подкрепя кандидатурата на Йотова за президент</p>

„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

България Преди 2 часа

По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията

Засега услугата е достъпна само за пълнолетни потребители в САЩ.

Илон Мъск пусна X Money: Социалната мрежа вече предлага сметки, карти и парични преводи

Парите ни Преди 2 часа

Услугата тръгва в САЩ за абонати на Premium и Premium+, а целта е X постепенно да се превърне в приложение за почти всичко

Падат на пода, треперят и изпадат в конвулсии: Мистерията около „апостолката“ от Лос Анджелис

Падат на пода, треперят и изпадат в конвулсии: Мистерията около „апостолката“ от Лос Анджелис

Свят Преди 3 часа

Вирусни видеа от молитвени събития на пасторката от Лос Анджелис предизвикаха дебат за нейните практики

Край на „вечните“ коли? София започва нова акция срещу изоставените автомобили

Край на „вечните“ коли? София започва нова акция срещу изоставените автомобили

България Преди 3 часа

Автомобили, които не са използвани с години и отговарят на определени условия, ще бъдат репатрирани и впоследствие бракувани

Правната комисия одобри на първо четене тест за почтеност за държавни служители на рискови позиции

Правната комисия одобри на първо четене тест за почтеност за държавни служители на рискови позиции

България Преди 3 часа

Кандидатите за длъжности с висок корупционен риск ще преминават задължителна проверка, ако промените в Закона за държавния служител бъдат окончателно приети

Защо този път срещата на Нетаняху с Тръмп може да не мине по сценарий

Защо този път срещата на Нетаняху с Тръмп може да не мине по сценарий

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Мона Гочев: От първата среща знаех, че се ще омъжа за Радо

Edna.bg

Том Круз неузнаваем в новия филм на Иняриту – превърнаха го в 80-годишен милиардер

Edna.bg

На 20 години: Валентина Георгиева си пожела здраве и гледа към ЛА 2028

Gong.bg

След драмите! Манчини официално се завърна начело на Италия

Gong.bg

Липсващи или компрометирани елементи: Демерджиев разкри нередности при изграждането на мантинелите

Nova.bg

„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Nova.bg