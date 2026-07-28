Тежка катастрофа край Венец, вдигнаха медицински хеликоптер

М ъж пострада при катастрофа на пътя между старозагорските села Опан и Венец и е транспортиран с въздушна линейка, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

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Сигналът за инцидента е получен в 14:41 часа днес. По първоначална информация на пътя между селата Опан и Венец е катастрофирал лек автомобил "Опел".

Пострадал е шофьорът, който е транспортиран в болница с въздушна линейка.

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В автомобила е пътувала и жена, която не е пострадала, информират от полицията.