Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат

Разговорите за взимането на болничен често казват повече за културата в работната среда, отколкото бихме предположили. За много професионалисти, простото искане за почивка се превръща в дискусия за доказателства, рецепти и разрешения.

Чатът, който стана популярен

Комуникация между служител и мениджър привлече вниманието в интернет, не заради конфликт, а заради умната и разпознаваема реплика на служителя, с която се идентифицираха много потребители.

Потребителят @SyedZishan69 сподели в Reddit скрийншоти от чата с надпис: "Бях ли твърде груб?"

В разговора служителят информира мениджъра, че се чувства зле и няма да може да отиде на работа, защото температурата му се е влошила. Мениджърът предложил на служителя да посети лекар, на което @SyedZishan69 отговорив, че ще си вземе парацетамол при нужда.

Малко по-късно мениджърът напомнив, че директорът е изискал всички болни служители да предоставят лекарска рецепта заедно с молба за отсъствие.

"Не съм ученик…" - репликата, която разтърси интернет

Следващото съобщение на служителя направи разговора популярен.

Служителят добавя, че няма рецепта или бележка подписана от родителите си, шегувайки се, че правилото го кара да се чувства като в училище. Преди да приключи чата, уточнява, че си почива и няма да отговаря на обаждания по време на болничния.

Реакцията в интернет

Постът бързо набра популярност в Reddit. Потребителите бяха разделени относно тона на служителя, но мнозина се припознаха. Много споделиха сходен опит.

Един потребител пише:

"Бях в същата ситуация. Мениджърът попита дали имам рецепта. Казах не и не вдигнах телефона след това."

Друг коментира:

"Някои организации се държат, сякаш са там, за да те наказват."

Все пак, някои сметнаха, че отговорът е можел да бъде по-обмислен.