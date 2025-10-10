Свят

Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат

"Не съм ученик…" - репликата, която разтърси интернет

10 октомври 2025, 06:43
Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат
Източник: istock

Разговорите за взимането на болничен често казват повече за културата в работната среда, отколкото бихме предположили. За много професионалисти, простото искане за почивка се превръща в дискусия за доказателства, рецепти и разрешения.

  • Чатът, който стана популярен

Комуникация между служител и мениджър привлече вниманието в интернет, не заради конфликт, а заради умната и разпознаваема реплика на служителя, с която се идентифицираха много потребители.

Потребителят @SyedZishan69 сподели в Reddit скрийншоти от чата с надпис: "Бях ли твърде груб?"

В разговора служителят информира мениджъра, че се чувства зле и няма да може да отиде на работа, защото температурата му се е влошила. Мениджърът предложил на служителя да посети лекар, на което @SyedZishan69 отговорив, че ще си вземе парацетамол при нужда.

Малко по-късно мениджърът напомнив, че директорът е изискал всички болни служители да предоставят лекарска рецепта заедно с молба за отсъствие.

"Не съм ученик…" - репликата, която разтърси интернет

Следващото съобщение на служителя направи разговора популярен.

Служителят добавя, че няма рецепта или бележка подписана от родителите си, шегувайки се, че правилото го кара да се чувства като в училище. Преди да приключи чата, уточнява, че си почива и няма да отговаря на обаждания по време на болничния.

  • Реакцията в интернет

Постът бързо набра популярност в Reddit. Потребителите бяха разделени относно тона на служителя, но мнозина се припознаха. Много споделиха сходен опит.

Един потребител пише:

"Бях в същата ситуация. Мениджърът попита дали имам рецепта. Казах не и не вдигнах телефона след това."

Друг коментира:

"Някои организации се държат, сякаш са там, за да те наказват."

Все пак, някои сметнаха, че отговорът е можел да бъде по-обмислен. 

Източник: The Times of India (TOI)     
болничен мениджър и служител работна култура лекарска бележка вирусен чат права на служителя онлайн дискусия правила за отсъствие дигитална комуникация Reddit
Последвайте ни

По темата

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци

10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Мога ли да заведа котката си на плажа?

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Vivacom 5G Tab: достъпната мобилна продуктивност</p>

Vivacom 5G Tab прави мобилната продуктивност достъпна

Технологии Преди 50 минути

Най-после хардуер, софтуер, цена и качество не си пречат едни на други и пред нас стои достъпен таблет, който можем да използваме пълноценно

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Теодор-Чикагото, Гордиенко, Йоанна и Мирослав ще се срещнат на Арената утре вечер

Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

България Преди 9 часа

Той спечели трета световна титла във вдигането на тежести при това с нов световен рекорд в изтласкването

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Свят Преди 9 часа

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Свят Преди 10 часа

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми

<p>Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп</p>

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Бележката даде известна представа за това как се управлява профилът на президента в социалните медии

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 11 часа

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

<p>&quot;Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!&quot;</p>

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Свят Преди 12 часа

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

България Преди 12 часа

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

България Преди 12 часа

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир

Тръмп ще посети Израел в неделя

Тръмп ще посети Израел в неделя

Свят Преди 13 часа

Съобщението дойде, след като Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за примирие в Газа и освобождаване на заложници

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

България Преди 13 часа

Според финансовия министър Теменужка Петкова, обявяването на двата дни за почивни ще позволи извършването на ключови дейности по пренастройка и обновяване на финансови, административни и информационни системи

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

България Преди 13 часа

Ще бъде създадено мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите ще могат да закупуват билети

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Свят Преди 13 часа

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 13 часа

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

България Преди 14 часа

Заместник-кметът по екологията коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 октомври, петък

Edna.bg

Виктория Бекъм: Хората най-после ще видят истинската ми същност

Edna.bg

Йоанис Питас попари Босна в късна драма

Gong.bg

Алжир се класира за Мондиал 2026

Gong.bg

Ветровито до края на седмицата: Хладни сутрини, до 20 градуса през деня

Nova.bg

С рекорд: Карлос Насар грабна световното злато в щангите

Nova.bg