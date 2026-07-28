Ужас, мъж запали съпругата си във Варненско

Мъж подпали съпругата си след семеен скандал във Варненско, жената е с опасност за живота.

48-годишният мъж от село Медовец е привлечен като обвиняем за опит за убийство на съпругата си, извършен с особена жестокост и по особено мъчителен за пострадалата начин. По разпореждане на прокурор от Окръжната прокуратура - Варна той е задържан за срок до 72 часа.

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Разследването е започнало, след като малко след полунощ на 28 юли от болнично заведение е постъпил сигнал за тежко пострадала жена.

По първоначални данни през деня мъжът употребил голямо количество алкохол. По-късно между него и съпругата му възникнал скандал, при който той я залял със запалителна течност и я подпалил.

Жената е получила тежки изгаряния и е настанена в болница в тежко състояние. По информация на прокуратурата животът ѝ е в опасност.

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От държавното обвинение съобщиха, че ще поискат от Окръжния съд във Варна да наложи на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.