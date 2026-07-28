Свят

Круизен кораб, плаващ за България, заседна в Дунав

На борда има 186 пътници и 52-членен екипаж

Николай Киров Николай Киров

28 юли 2026, 15:45
Круизен кораб, плаващ за България, заседна в Дунав
Източник: EPA/БГНЕС

К руизен кораб, плаващ под швейцарски флаг, е заседнал на река Дунав близо до село Салча в окръг Мехединц в Югозападна Румъния поради изключително ниски нива на водата, предава "Диджи" 24. На борда има 186 пътници и 52-членен екипаж.

Корабът е отплавал от Дробета-Турну Северин в понеделник вечерта с курс към Видин, България. По време на пътуването той е заседнал по средата на Дунав в район, характеризиращ се с множество пясъчни плитчини.

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Нивата на реката към момента са много ниски, с дебит от приблизително 1600 кубически метра в секунда. В резултат на това корабът не е могъл да продължи пътуването си към България, отбелязва румънската медия.

Няколко опита за освобождаването му са били направени както в понеделник вечерта, така и днес сутринта, но без успех.

Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки. 

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Инцидентът се случва на фона на тежката суша, засягаща Европа. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 г. насам, което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартина Ганчева    
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Круизен кораб, плаващ за България, заседна в Дунав

Круизен кораб, плаващ за България, заседна в Дунав

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