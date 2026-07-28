Мира Добрева: Предложиха ми да съм вицепрезидент

"Получих предложение да участвам на предстоящите избори като вицепрезидент в една от кандидат-президентските двойки. Отказах".

Това съобщи във Фейсбук известната телевизионна водеща Мира Добрева.

"Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел. Не и когато не виждам възможност ролята ми да промени съдбата на възрастните хора в България", посочи Добрева, без да уточни, откъде е дошло предложението да бъде вицепрезидент.

"През целия си професионален път съм служила на хората по друг начин - като журналист. Срещала съм се с хиляди човешки съдби, разказвала съм истории, които, надявам се, са Ви докосвали, търсила съм преди всичко смисъл и после потупване по рамото. Отдавна се уча да казвам "не" и признавам, не ми се получава, но да кажа "не" на подобно предложение, за мен беше повече от отказ. Беше най-честният отговор - към Вас и близките ми, към мен самата. Благодаря за оказаното доверие", подчерта Добрева.

"Приемам го като признание. Избирам да остана вярна на пътя, по който поех преди много години - да задавам въпроси, да надниквам в душите на хора, които често остават незабелязани, да разказвам техните истории. Вярвам, че и така може да се служи на България", добави Добрева.