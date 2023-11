Богинята на душата: Коя e Психея?

П сихея е една от най-известните героини в гръцката митология. Популярна е като богинята на душата. Името ѝ означава „дъх на живот“ и тя била свързвана с вътрешния човешки свят. Нейната красота съперничела с тази на Афродита, богинята на любовта. Родена като смъртна жена, тя спечелила обичта на Ерос, син на Афродита и бог на желанието. Тя изпълнила серия от невъзможни задачи за Афродита и по-късно получила безсмъртие и статут на богиня, за да може да се омъжи за Ерос. Нека да разгледаме по-отблизо нейната житейска история и как се разви.

Психея била поразително красива

The Story of Psyche and Eros Through the Painting Series of Maurice Denis (25 November 1870 – 13 November 1943), French "Psyche's Parents Abandon Her at the Top of the Mountain" pic.twitter.com/EJoz1p5cLo

Психея била най-малката от трите дъщери на неназовани крал и царица. Красотата ѝ била толкова необикновена, че почти засенчвала тази на Афродита. Апулей пише: „(тя била) толкова съвършена, че човешката реч е твърде бедна, за да я опише или дори да я похвали задоволително.“ Красотата ѝ станала толкова известна, че посетители се стичали от всички съседни страни, за да видят момичето и да я засипят с подаръци и възхищението си. Това, че била засенчена от смъртна жена, много ядосало Афродита и затова тя измислила план.

Ерос се влюбил в Психея

Афродита помолила сина си Ерос, богът на желанието, да изстреля стрела към Психея, която да я накара да се влюби в отвратително създание. Тя заповядала на Ерос:

„Накажете безмилостно тази арогантна красота… Нека това момиче бъде обхванато от пламенна страст към най-низшия измежду хората… някой толкова ужасен, че в целия свят да не може да се намери нещастие, равно на това.“ Ерос се промъкнал в спалнята на Психея, готов да изстреля стрелата си, но вместо това се подхлъзнал и пронизал себе си с нея. Тогава той се влюбил безпомощно в Психея.

Психея трябвало да се омъжи за чудовище

Годините минавали, а Психея не можела да си намери съпруг. Вместо това мъжете просто я боготворели, сякаш е богиня. Поради това родителите на Психея отишли при оракула на Аполон, за да попитат какво може да се направи. Оракулът им казал да облекат дъщеря си в погребални дрехи и да отидат на върха на планината, където тя щяла да срещне бъдещия си съпруг - ужасна змия, от която всички се страхували. Ужасени, те изпълнили заръката, оставяйки бедната Психея на ужасната ѝ съдба. Докато била на върха на планината, Психея била отнесена от вятъра в една далечна гора, където заспала. Когато се събудила, тя се озова близо до дворец, направен от злато, сребро и скъпоценни камъни. Невидим мъжки глас я приветствал и ѝ казал, че дворецът е нейният нов дом, а той е нейният съпруг.

Вместо това тя намерила мистериозен любовник

Новият любовник на Психея идвал да я посещава само през нощта, под прикритието на тъмнината и винаги си тръгвал преди изгрев слънце. Така тя никога да не виждала лицето му. Психея започнала да го обича, но той не ѝ позволил да го види, казвайки ѝ „по-добре да ме обичаш като равен, отколкото да ме обожаваш като бог“. Една вечер обаче Психея не могла да устои на изкушението да види своя любим. Затова когато усетила, че той заспал, запалила свещ и се приближила до лицето му. Тогава видяла, че това е Ерос, богът на желанието. В същия момент той се събудил, изгорен от капките восък, паднали от свещта и излетял, а тя се озовала в поле близо до стария си дом.

Афродита ѝ поставила серия невъзможни за изпълнение задачи

Psyche before the Throne of Venus (1894) by Henrietta Rae



Psyche, who abandoned Cupid, is brought in chains before his enraged mother, Venus. Psyche became her slave and was set a series of seemingly impossible tasks which she managed to complete before being forgiven. pic.twitter.com/MemECyytr8