"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

20 ноември 2025, 10:39
З латната тоалетна, излята от 18-каратово злато и продадена на търг за 12,1 милиона долара, е закупена от "Ripley's Believe It or Not!" – години след като първата ѝ версия беше открадната от двореца "Бленъм", предаде BBC.

Златната тоалетна, продадена за 12,1 милиона долара (9,3 милиона паунда) на търг в "Сотбис", е купена от "Ripley's Believe It or Not!". Първият вариант на произведението беше откраднат през 2019 г. от двореца "Бленъм" в Оксфордшър.

Златна тоалетна на стойност 4.8 милиона паунда е "открадната за пет минути"

Инсталацията "Америка", създадена от италианския концептуален художник Маурицио Кателан, представлява напълно функционираща тоалетна, изработена от 101,2 килограма масивно 18-каратово злато. Тя беше изложена за пръв път през 2016 г. в обществена тоалетна на музея "Гугенхайм" в Ню Йорк. През 2019 г. произведението отново попадна в новините, след като банда крадци го изтръгна и отнесе от "Бленъм".

По-късно стана ясно, че Кателан е създал второ златно издание, което беше предложено на търг в Ню Йорк във вторник. То тежи 101 килограма и получи само една оферта, като "Сотбис" определи началната цена според стойността на златото му, около 10 милиона долара.

Аукционната къща съобщи единствено, че купувачът е "известна американска марка". Впоследствие "Ripley's Believe It or Not!" разкриха в профила си в "Инстаграм", че именно те са придобили творбата, отбелязвайки с ирония, че са "препълнени от вълнение".

Компанията, известна с музеите си на странности и развлекателни обекти по света, стана международна сензация и през 2022 г., когато позволи на Ким Кардашиян да носи рокля на Мерилин Монро за бала "Мет Гала".

От екипа на "Ripley's" съобщиха, че в момента "проучват възможностите" дали посетителите някога ще бъдат допуснати да "седнат на златния трон". По думите им подобна възможност изисква "сериозно планиране и смел човек, който да гарантира, че всичко протича гладко".

Златната тоалетна постигна втората най-висока цена за произведение на Кателан на търг. Най-скъпата му творба остава скулптурата на коленичил Хитлер, продадена за 17,2 милиона долара през 2016 г.

Според оценки над 100 000 души са използвали първата тоалетна по време на експонирането ѝ в "Гугенхайм", преди тя да бъде преместена в "Бленъм". Именно там, в ранните часове на 14 септември 2019 г., петима мъже разбиха охраната, демонтираха инсталацията за 4,8 милиона паунда и избягаха с откраднат автомобил.

Обирът и последвалият процес получиха широка международна разгласа. През 2024 г. Джеймс Шийн, на 40 години, се призна за виновен в кражба и пране на пари. Майкъл Джоунс, на 39 години, беше признат за виновен в кражба през март. И двамата бяха осъдени по-рано тази година. Фред До, на 36 години, беше признат за виновен в заговор за прехвърляне на престъпно имущество и получи условна присъда.

"Сотбис" съобщи още, че Кателан е създал три златни тоалетни през 2016 г. Вторият вариант е бил изложен в сградата "Бройър" в Ню Йорк, преди да бъде предложен на търг. Аукционната къща го определи като "културен феномен" и "проницателен коментар за пресечната точка между художественото производство и стоковата стойност".

Задържаха четирима мъже за дръзка кражба на златна тоалетна

Дейвид Гълпърин, ръководител на отдел "Съвременно изкуство" в "Сотбис" Ню Йорк, го нарече "върхово постижение" на Кателан. "Произведението държи буквално и преносно огледало пред арт света и поставя най-неудобните въпроси за изкуството и за системите от вярвания, които пазарът и музеите смятат за неприкосновени", каза той.

На същия търг портрет на австрийския художник Густав Климт беше продаден за 236,4 милиона долара (179 милиона паунда), което го прави второто най-скъпо произведение, продавано на търг.

Източник: BBC     
Златна тоалетна Маурицио Кателан Кражба Търг Сотбис Дворец Бленъм Съвременно изкуство 18-каратово злато Инсталация Америка
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

