Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

"Подкрепям напълно предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите с пенсии до прага на бедност", каза лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

На въпрос дали би се отказал от охраната на НСО, за да има пари за пенсионерите, Пеевски заяви: "Питайте първо чичо Румен какво прави за кортежите и тогава“.

"Изключително съм доволен и благодаря на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още Пеевски.

"Парите ще отиват за хеликоптерите за гасене", подчерта той.

Пеевски каза, че решението е изключително добро, както и че е доволен от работата на министъра на транспорта и го поздрави.

На въпрос за референдум за датата за въвеждане на еврото в България, Пеевски посочи, че президентът Румен Радев няма юридически екип.

„Много е тежко положението, първо да прочете какво е решил Конституционният съд – той не е разбрал, но му е трудно, ние знаем. Той може да види само една мишена, и след това да пада надолу от януари“, отбеляза Пеевски.