България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

П о време на високия министерски сегмент на Конференцията на ООН по изменение на климата (COP30) заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов призова за единство между цели и амбиции от една страна и конкретни действия и мерки от друга.

България работи за климатичната неутралност до 2050

Зам.-министър Костадинов очерта три ключови послания към участниците в СОР30:

Първо – необходимостта от усилия за постигане на целта от 1.5°C

България продължава да разширява възобновяемите енергийни източници и да модернизира своята енергийна система, като призова всички страни да допринасят за постигане на съответствие с препоръките на научната общност. През 2023 г. емисиите на парникови газове в България са намалели с повече от 60 % в сравнение с базовата ни година, като през 2023 г. са намалели с повече от 22 % в сравнение с емисиите от предходната година.

Второ – поставянето на адаптацията в центъра на климатичната политика.

България подкрепя приемане на списък с индикатори, които да позволят обективно отчитане на напредъка в националните и секторните политики за адаптация.

Трето – единството, основано на разнообразието, е най-силният инструмент на международната общност.

Заместник-министър Костадинов направи аналог с опита в рамките на ЕС, който доказва, че високите цели могат да бъдат постигнати, дори когато националните условия се различават. „Когато обединим усилията си, ние ставаме много по-подготвени за предизвикателство като изменението на климата“ – подчерта заместник-министър Костадинов.

В заключение заместник-министър Костадинов напомни, че макар всички да сме деца на природата, не можем да посрещнем климатичната криза „като деца“, а с мъдростта и зрелостта, които днешното време изисква. „Времето за подготовка приключи – време е за изпълнение. България протяга ръка, за да вървим заедно напред. Нека COP30 бъде моментът, в който решителността замени колебанието.“ – така той завърши своята реч.

Бразилия, като домакин и председател на COP30, определя основния фокус на конференцията като „конференция на реализацията“. Това означава, че десет години от подписването на Парижкото споразумение усилията трябва да се насочат към конкретни действия и измерими резултати.

Според бразилското председателство подходът следва да се ръководи от трите ключови принципа – реализация, включване и иновации. Визията, предложена от страната-домакин, е за глобално „съвместно усилие“, което да обедини правителства, частен сектор, научни среди, граждански организации и местни общности в обща цел за устойчиво бъдеще.

Сред приоритетите на Бразилия се откроява поставянето на тропическите гори и особено Амазония в центъра на климатичната политика. Целта е те да се разглеждат не само като поглътители на въглерод, но и като източник на икономически и социален напредък за местните общности. Друг съществен приоритет е ускоряването на енергийния преход чрез развитие на възобновяеми източници, трансформация на индустрията и транспорта, и справедливото излизане от зависимостта от изкопаеми горива.