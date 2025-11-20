България

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

20 ноември 2025, 11:28
България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия
Източник: Министерство на околната среда и водите

П о време на високия министерски сегмент на Конференцията на ООН по изменение на климата (COP30) заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов призова за единство между цели и амбиции от една страна и конкретни действия и мерки от друга.

България работи за климатичната неутралност до 2050

Зам.-министър Костадинов очерта три ключови послания към участниците в СОР30:

  • Първо – необходимостта от усилия за постигане на целта от 1.5°C

България продължава да разширява възобновяемите енергийни източници и да модернизира своята енергийна система, като призова всички страни да допринасят за постигане на съответствие с препоръките на научната общност. През 2023 г. емисиите на парникови газове в България са намалели с повече от 60 % в сравнение с базовата ни година, като през 2023 г. са намалели с повече от 22 % в сравнение с емисиите от предходната година.

  • Второ – поставянето на адаптацията в центъра на климатичната политика.

България подкрепя приемане на списък с индикатори, които да позволят обективно отчитане на напредъка в националните и секторните политики за адаптация.

  • Трето – единството, основано на разнообразието, е най-силният инструмент на международната общност.

Радев: Амбицията за парниковите емисии не в интерес на България

Заместник-министър Костадинов направи аналог с опита в рамките на ЕС, който доказва, че високите цели могат да бъдат постигнати, дори когато националните условия се различават. „Когато обединим усилията си, ние ставаме много по-подготвени за предизвикателство като изменението на климата“ – подчерта заместник-министър Костадинов.

В заключение заместник-министър Костадинов напомни, че макар всички да сме деца на природата, не можем да посрещнем климатичната криза „като деца“, а с мъдростта и зрелостта, които днешното време изисква. „Времето за подготовка приключи – време е за изпълнение. България протяга ръка, за да вървим заедно напред. Нека COP30 бъде моментът, в който решителността замени колебанието.“ – така той завърши своята реч.

Бразилия, като домакин и председател на COP30, определя основния фокус на конференцията като „конференция на реализацията“. Това означава, че десет години от подписването на Парижкото споразумение усилията трябва да се насочат към конкретни действия и измерими резултати.

Радев: Преходът към зелена икономика не трябва да води до компромиси

Според бразилското председателство подходът следва да се ръководи от трите ключови принципа – реализация, включване и иновации. Визията, предложена от страната-домакин, е за глобално „съвместно усилие“, което да обедини правителства, частен сектор, научни среди, граждански организации и местни общности в обща цел за устойчиво бъдеще.

Сред приоритетите на Бразилия се откроява поставянето на тропическите гори и особено Амазония в центъра на климатичната политика. Целта е те да се разглеждат не само като поглътители на въглерод, но и като източник на икономически и социален напредък за местните общности. Друг съществен приоритет е ускоряването на енергийния преход чрез развитие на възобновяеми източници, трансформация на индустрията и транспорта, и справедливото излизане от зависимостта от изкопаеми горива.

Източник: Министерство на околната среда и водите    
Последвайте ни
След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Най-лудият костюм на

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

pariteni.bg
Вижте цените на Zeekr за България

Вижте цените на Zeekr за България

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 16 минути

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

България Преди 39 минути

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Любопитно Преди 51 минути

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 52 минути

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 57 минути

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

"Благодаря на Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още лидерът на "ДПС - Ново начало"

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Свят Преди 1 час

Средставата ще се използват за финансиране на мерки за контрол на тези продукти

<p>Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги</p>

Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Любопитно Преди 1 час

"Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава", заяви Стефан Ботев

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Свят Преди 1 час

Съучастничка на жената е написала неприлични изрази на корема ѝ

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 1 час

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

<p>$12 млн.&nbsp;за златна тоалетна: Кой стои зад покупката?</p>

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Любопитно Преди 1 час

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

България Преди 1 час

Те настояват още и за нормални условия на труд, както и за край на публичния натиск и дискредитацията

<p>Четец по устните разкри скандален въпрос на Мъск&nbsp;</p>

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Свят Преди 1 час

Илон Мъск попитал изпълнителния директор на Pfizer дали смята саудитския престолонаследник за „терорист“, твърди експерт по разчитане на устни

Украинските земеделски стоки ще се внасят в България с лиценз и през 2026 г.

Украинските земеделски стоки ще се внасят в България с лиценз и през 2026 г.

България Преди 2 часа

Мярката има за цел баланс в търговията със съседните страни и предотвратяване на пазарни изкривявания

5,8 по Рихтер разтърси Индонезия

5,8 по Рихтер разтърси Индонезия

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил на дълбочина 130 километра

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Защо според Стоянов от Big Brother мъжете толкова трудно говорят за чувствата си? (ВИДЕО)

Edna.bg

Играч на Реал Мадрид с признание: Ямал е по-добър от мен

Gong.bg

Бащата на Георги Русев: Свещ и дистанционно хвърчаха при гола на сина ми

Gong.bg

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич, има задържани

Nova.bg

Възрастен мъж загуби зрението си след жесток побой, има задържан

Nova.bg