Златна тоалетна на стойност 4.8 милиона паунда е "открадната за пет минути"

К радци откраднаха тоалетна от масивно злато от двореца Бленхайм при "дръзка кражба", която отнела само пет минути, разкри съдебното дело.

Тоалетната на стойност 4.8 милиона паунда, част от художествена изложба от 2019 г. във величествения дом на Оксфордшир, беше напълно функционираща и включваща в себе си всички необходими санитарни инсталации.

На процеса в Оксфордския кралски съд стана ясно, че тоалетната вероятно е била разглобена. Прокурорът Джулиан Кристофър Кей Си обясни пред съда, че група от петима души, пътуваща с две превозни средства, преминала през заключените порти на двореца Бленхайм в ранните часове на 14 септември 2019 г. и с чукове си пробила път в сградата.

39-годишният Майкъл Джоунс от Divinity Road, Оксфорд, отрича обвиненията за кражба с взлом. Фред Доу, известен преди като Фредерик Синес, 36, от Уиндзор, и 41-годишната Бора Гучук от западен Лондон, твърдят, че са невинни по обвинението за заговор за прехвърляне на престъпна собственост.

Съдът разбра, че чуковете били оставени на мястото на кражбата. Снимка, направена около 17 часа преди кражбата, показва, че Джоунс е бил на мястото на кражбата, като част от разузнаването за планираното нападение. Прокурорът добави, че нападението е отнело само пет минути.

„Произведението на изкуството никога не беше възстановено. Най-вероятно е било разделено на по-малки количества злато“, каза Кристофър. Четвъртият обвиняем, 40-годишният Джеймс Шийн от Уелингбъро, Нортхемптъншър, се призна за виновен за кражба с взлом, прехвърляне на престъпна собственост и заговор през април 2024 г.

Златната тоалетна, озаглавена "Америка", беше част от изложба на италианския концептуален художник Маурицио Кателан. Тя тежала 98 кг и била застрахована за $6 милиона.

Прокурорът добави, че съобщения, гласови бележки и екранни снимки, открити на телефоните на Шийн, Доу и Гучук, показват, че те са договорили цена от £25 632 за килограм за около 20 кг от откраднатото злато.

