Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

М еган Маркъл сподели, че си позволява „състрадание“ към себе си, когато прави грешки, и говори откровено за перфекционизма и общественото внимание.

В интервю за Harper’s Bazaar, публикувано в сряда, 19 ноември, бившата звезда от „Suits“ каза: „Учиш се да не го правиш пак“, предаде Page Six.

„Ако всичко върви по мед и масло, не се учиш от това“, обясни тя. „Ако не научиш нищо, няма да растеш.“

44-годишната Меган даде пример с двете си деца с принц Хари – принц Арчи, на 6 години, и принцеса Лилибет, на 4 години. Те вече са на възраст, на която непрекъснато научават по нещо ново.

„Гледам ги как се сблъскват всеки ден с неща, които им изглеждат напълно непосилни“, каза херцогинята на Съсекс. „Но можеш да им напомниш: „Знам, че сега изглежда много трудно, но повярвай ми – скоро ще ти се струва лесно.“ Същото състрадание мога да дам и на себе си като основател на компания.“

„Няма такова нещо като съвършенство. И аз имам право да греша“, продължи тя.

Меган се пошегува, че „няма нищо забавно в това да се опитваш да бъдеш съвършен“, и добави: „Тогава защо да се опитваш, ако искаш да се забавляваш?“

Създателката на марката As Ever разказа още, че иска да балансира между публичния живот и качественото време у дома със семейството си.

„Обожавам да мога да правя и двете“, каза тя. „В мига, в който започнеш да взимаш личните си решения според чуждото мнение, губиш автентичността си.“

Актрисата сподели и как границите ѝ са станали по-твърди и е намерила нови начини да се защитава, откакто е в полезрението на обществото.

„Дали това е самосъхранение, или просто порастване“, каза Маркъл.

Звездата от „With Love, Meghan“ не пропусна да похвали и Хари, който я пази от негативното внимание и „винаги ме подкрепя“.

„Той ме обича толкова силно и пълноценно, а освен това има различна гледна точка, защото вижда медийни материали, които аз не бих“, каза тя. „Никой на света не ме обича повече от него.“

Меган, която започва кариерата си като актриса в началото на 2000-те години, получава много голямо медийно внимание, откакто с Хари, за когото се омъжва през 2018 г., се отказаха от кралските си задължения през 2021 г. и се преместиха в Монтечито, Калифорния.

Двамата остават в обтегнати отношения с кралското семейство, като многократно публично разкриваха проблемите си след напускането.

Въпреки това напоследък Хари изглежда прави опити да се сближи със семейството си, след като през септември се срещна с баща си, крал Чарлз III.