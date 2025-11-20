Любопитно

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

20 ноември 2025, 11:39
Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша
Източник: Getty Images

М еган Маркъл сподели, че си позволява „състрадание“ към себе си, когато прави грешки, и говори откровено за перфекционизма и общественото внимание.

В интервю за Harper’s Bazaar, публикувано в сряда, 19 ноември, бившата звезда от „Suits“ каза: „Учиш се да не го правиш пак“, предаде Page Six

„Ако всичко върви по мед и масло, не се учиш от това“, обясни тя. „Ако не научиш нищо, няма да растеш.“

44-годишната Меган даде пример с двете си деца с принц Хари – принц Арчи, на 6 години, и принцеса Лилибет, на 4 години. Те вече са на възраст, на която непрекъснато научават по нещо ново.

„Гледам ги как се сблъскват всеки ден с неща, които им изглеждат напълно непосилни“, каза херцогинята на Съсекс. „Но можеш да им напомниш: „Знам, че сега изглежда много трудно, но повярвай ми – скоро ще ти се струва лесно.“ Същото състрадание мога да дам и на себе си като основател на компания.“

„Няма такова нещо като съвършенство. И аз имам право да греша“, продължи тя.

Меган се пошегува, че „няма нищо забавно в това да се опитваш да бъдеш съвършен“, и добави: „Тогава защо да се опитваш, ако искаш да се забавляваш?“

Създателката на марката As Ever разказа още, че иска да балансира между публичния живот и качественото време у дома със семейството си.

„Обожавам да мога да правя и двете“, каза тя. „В мига, в който започнеш да взимаш личните си решения според чуждото мнение, губиш автентичността си.“

Актрисата сподели и как границите ѝ са станали по-твърди и е намерила нови начини да се защитава, откакто е в полезрението на обществото.

„Дали това е самосъхранение, или просто порастване“, каза Маркъл.

Звездата от „With Love, Meghan“ не пропусна да похвали и Хари, който я пази от негативното внимание и „винаги ме подкрепя“.

Той ме обича толкова силно и пълноценно, а освен това има различна гледна точка, защото вижда медийни материали, които аз не бих“, каза тя. „Никой на света не ме обича повече от него.“

Меган, която започва кариерата си като актриса в началото на 2000-те години, получава много голямо медийно внимание, откакто с Хари, за когото се омъжва през 2018 г., се отказаха от кралските си задължения през 2021 г. и се преместиха в Монтечито, Калифорния.

Двамата остават в обтегнати отношения с кралското семейство, като многократно публично разкриваха проблемите си след напускането.

Въпреки това напоследък Хари изглежда прави опити да се сближи със семейството си, след като през септември се срещна с баща си, крал Чарлз III.

Източник: Page Six    
Меган Маркъл Самосъстрадание Перфекционизъм Грешки Принц Хари Обществено внимание Личностно израстване Семейство Кралско семейство Херцогиня на Съсекс
Последвайте ни

По темата

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Най-лудият костюм на

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Вижте цените на Zeekr за България

Вижте цените на Zeekr за България

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 17 минути

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

България Преди 40 минути

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 58 минути

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 1 час

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Свят Преди 1 час

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

"Благодаря на Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още лидерът на "ДПС - Ново начало"

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Свят Преди 1 час

Средставата ще се използват за финансиране на мерки за контрол на тези продукти

<p>Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги</p>

Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Любопитно Преди 1 час

"Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава", заяви Стефан Ботев

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Свят Преди 1 час

Съучастничка на жената е написала неприлични изрази на корема ѝ

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 1 час

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

<p>$12 млн.&nbsp;за златна тоалетна: Кой стои зад покупката?</p>

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Любопитно Преди 1 час

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

България Преди 1 час

Те настояват още и за нормални условия на труд, както и за край на публичния натиск и дискредитацията

<p>Четец по устните разкри скандален въпрос на Мъск&nbsp;</p>

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск попитал изпълнителния директор на Pfizer дали смята саудитския престолонаследник за „терорист“, твърди експерт по разчитане на устни

Украинските земеделски стоки ще се внасят в България с лиценз и през 2026 г.

Украинските земеделски стоки ще се внасят в България с лиценз и през 2026 г.

България Преди 2 часа

Мярката има за цел баланс в търговията със съседните страни и предотвратяване на пазарни изкривявания

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Защо според Стоянов от Big Brother мъжете толкова трудно говорят за чувствата си? (ВИДЕО)

Edna.bg

Играч на Реал Мадрид с признание: Ямал е по-добър от мен

Gong.bg

Бащата на Георги Русев: Свещ и дистанционно хвърчаха при гола на сина ми

Gong.bg

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич, има задържани

Nova.bg

Възрастен мъж загуби зрението си след жесток побой, има задържан

Nova.bg