К радец, който открадна златна тоалетна от английски дворец, беше осъден във вторник заедно със съучастник, който му помогнал да осребри предмета– 18-каратово произведение на изкуството, застраховано за близо 5 милиона паунда.

Майкъл Джоунс използвал напълно функциониращата, единствена по рода си тоалетна, докато оглеждал двореца Бленхайм – имението, в което е роден британският военен лидер Уинстън Чърчил – ден преди кражбата, разкриха прокурорите. Той описал преживяването с думата „splendid“ („великолепно“).

Златна тоалетна на стойност 4.8 милиона паунда е "открадната за пет минути"

На 14 септември 2019 г., малко преди зазоряване, той се върнал заедно с най-малко двама други мъже, въоръжени с чукове и лостове. Разбили прозорец и демонтирали тоалетната от водопровода само за пет минути, оставяйки след себе си сериозно наводнение, докато бягали с откраднати превозни средства.

Video emerges of £4.5m gold toilet being stolen from Blenheim Palace



Not the golden toilet!