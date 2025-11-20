Свят

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Пентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена

20 ноември 2025, 12:31
Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"
Източник: БТА/AP

П ентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена.

САЩ разработват хиперзвукови оръжия

  • Защо е важно

Новопубликуваните технологични приоритети на Министерството на отбраната сигнализират ускорено усилие за поддържане на военното превъзходство на САЩ на фона на нарастващата конкуренция от страна на противници като Китай и Русия, пише Newsweek.

В момент, когато глобалните програми за хиперзвукови и насочени енергийни оръжия напредват бързо, тези инициативи представляват както отговор на развиващите се заплахи, така и усилие за модернизиране на силите за бъдещи конфликти.

Източник: БТА/AP
  • Какво трябва да се знае

Заместник-министърът на отбраната за научноизследователска и инженерна дейност Емил Майкъл публично очерта шест "Критични технологични области" (CTAs), предназначени да трансформират бойните способности на САЩ и да гарантират, че страната ще запази решаващо технологично предимство.

Те обхващат широк спектър от технологии, от изкуствен интелект до разширяване на хиперзвуковите оръжия, предназначени за бързо внедряване и реално въздействие на бойното поле.

Според официални лица целта е ясна: да се въоръжат американските сили с оръжия от следващо поколение и да се гарантира, че те остават смъртоносна бойна сила.

CTAs включват приложен изкуствен интелект, биопроизводство, технологии за оспорвани логистични операции, квантови технологии и доминация в бойното информационно пространство, енергия и хиперзвукови оръжия.

Майкъл подчерта спешността, която движи тези технологични инициативи: "Нашите противници се движат бързо, но ние ще се движим още по-бързо. Бойците не искат резултати утре; те се нуждаят от тях днес."

Особено голямо внимание се обръща на хиперзвуковите оръжия, ракети, които могат да се движат с повече от пет пъти скоростта на звука и да заобикалят традиционните отбранителни системи.

Бюджетното предложение на Пентагона за фискалната 2026 г. включва 3,9 милиарда долара за хиперзвукови изследвания, въпреки че това е по-ниска сума в сравнение с предходната година.

Изследванията продължават в няколко големи програми на армията, флота и военновъздушните сили, като се увеличава фокусът върху това хиперзвуковите системи да бъдат мащабируеми и достъпни за масово внедряване.

В индустриален план американски компании като Castelion работят по интегрирането на хиперзвукови системи, разработени в САЩ, като ударното оръжие Blackbeard, върху съществуващи мобилни платформи, включително широко разпространените пускови установки HIMARS на армията.

Споразуменията на Castelion с армията и флота имат за цел да позволят бързо масово производство на тези оръжия на по-ниска цена в сравнение с предишни системи, според Reuters.

Докато усилията на САЩ се фокусират върху конвенционално въоръжени хиперзвукови системи за по-голяма точност, Русия и Китай вече са внедрили оперативни хиперзвукови плъзгачи, някои с потенциално ядрено зареждане, отразявайки нарастваща надпревара в офанзивните военни технологии.

Новата война няма да се води на Земята

  • Какво казват експертите

Емил Майкъл заяви:

"Тези шест Критични технологични области не са просто приоритети; те са императиви. Американският войник ще разполага с най-напредналата технология, за да максимизира бойната си мощ. Така Министерството на войната печели войни."

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви:

"Военните на нашата нация винаги са били върхът на копието. Шестте Критични технологични области на заместник-министър Емил Майкъл ще гарантират, че нашите бойци никога няма да влязат в равностоен бой и ще имат най-добрите системи за максимална бойна мощ. Министерството на войната е ангажирано да остане най-смъртоносната бойна сила на планетата."

Източник: БТА/AP
  • Какво предстои

Няколко американски хиперзвукови системи, включително Long-Range Hypersonic Weapon за армията и Conventional Prompt Strike за флота, са в прототипна и ранна фаза на внедряване. Амбициите на индустрията за масово производство на системи като Blackbeard зависят от разрешаването на проблеми в доставките и осигуряването на дългосрочно финансиране.

Прегледът на Конгреса ще продължи да се фокусира върху рентабилността, интеграцията на мисии и стратегическите последици от широко внедряване на хиперзвукови оръжия.

Международно, надпреварата за хиперзвукови и насочени енергийни оръжия продължава, като Русия и Китай поддържат значими програми.

Източник: Newsweek     
