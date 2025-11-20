Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

В четвъртък преди обяд тенденцията е валежите временно да намаляват и спират и да се покаже слънцето. По-късно следобед и в петък отново ще вали дъжд в западната половина на страната. В източните райони ще е по-свежо и приветливо, съобщава NOVA .

Дневните температури ще останат в широки граници – от 8-9 градуса в Северозапада до около 20-22 в Южна и Източна България. Ще се запази и настоящата фьонова обстановка с поривисти южни ветрове – по-мощни по северните планински склонове, в Югоизтока и край морето.

През почивните дни отново ще има кратки, временно интензивни валежни процеси, тук-там с гръмотевична активност. В съботния ден това ще се случи в Западна и Централна България, вечерта, през нощта и в неделя до обяд – и на места в Източна България.

Източник: NOVA

Първият от двата дни ще е по-ветровит със силни южни ветрове, които постепенно ще отслабват. Дневните температури в събота ще са от 12-13 в Северозапада до малко над 20 в Централна Южна и Източна България. В неделя интервалът в топлите часове ще е между 8 и 13 градуса, в Централна Южна и Югоизточна България – до 20.

Предстоящата седмица ще започне със слънчево време, макар че сутрините ще са мъгливи и мразовити в ниската част на страната. Около и след обяд слънцето ще надделява с температури в понеделник между 10 и 15 градуса, във вторник – от 13 до 18.

Източник: NOVA

Ранните прогнози за дните 26-29 ноември допускат развитието на циклони с валежи на много места в страната. Преобладаващо ще вали дъжд. В хода на този процес, с понижаването на температурите обаче, ще има условия и за снеговалеж – не само в планините, а и в някои предпланински райони. Вероятно е сняг да падне още в Предбалкана и Лудогорието.

Ако снежният сценарий се реализира, ще изпратим ноември и с по-ниски температури – призори – до минус 4 - минус 5, в топлите часове – между 3 и 8 градуса.