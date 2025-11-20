България

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Температурите ще варират от близо 0 до над 20 градуса, а в края на месеца се очакват валежи, силни ветрове и първи снеговалежи в ниските райони

20 ноември 2025, 10:52
Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София
С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести
Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева
Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София
Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест

Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест
Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото
НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК
До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

В четвъртък преди обяд тенденцията е валежите временно да намаляват и спират и да се покаже слънцето. По-късно следобед и в петък отново ще вали дъжд в западната половина на страната. В източните райони ще е по-свежо и приветливо, съобщава NOVA.

Дневните температури ще останат в широки граници – от 8-9 градуса в Северозапада до около 20-22 в Южна и Източна България. Ще се запази и настоящата фьонова обстановка с поривисти южни ветрове – по-мощни по северните планински склонове, в Югоизтока и край морето.

През почивните дни отново ще има кратки, временно интензивни валежни процеси, тук-там с гръмотевична активност. В съботния ден това ще се случи в Западна и Централна България, вечерта, през нощта и в неделя до обяд – и на места в Източна България.

.
Източник: NOVA

Първият от двата дни ще е по-ветровит със силни южни ветрове, които постепенно ще отслабват. Дневните температури в събота ще са от 12-13 в Северозапада до малко над 20 в Централна Южна и Източна България. В неделя интервалът в топлите часове ще е между 8 и 13 градуса, в Централна Южна и Югоизточна България – до 20.

Предстоящата седмица ще започне със слънчево време, макар че сутрините ще са мъгливи и мразовити в ниската част на страната. Около и след обяд слънцето ще надделява с температури в понеделник между 10 и 15 градуса, във вторник – от 13 до 18.

.
Източник: NOVA

Ранните прогнози за дните 26-29 ноември допускат развитието на циклони с валежи на много места в страната. Преобладаващо ще вали дъжд. В хода на този процес, с понижаването на температурите обаче, ще има условия и за снеговалеж – не само в планините, а и в някои предпланински райони. Вероятно е сняг да падне още в Предбалкана и Лудогорието.

Ако снежният сценарий се реализира, ще изпратим ноември и с по-ниски температури – призори – до минус 4 - минус 5, в топлите часове – между 3 и 8 градуса.

Прогноза за времето Дъжд Сняг Температури Вятър Почивни дни Циклони Слънчево време Западна България Ноември
Последвайте ни
След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Най-лудият костюм на

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Технологии Преди 4 минути

Шефът на компанията е убеден, че сме в началото на революция

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 16 минути

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Пари Преди 42 минути

Разговор с Кристина Констандаке - главен директор "Приходи" в Rakuten Viber

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Любопитно Преди 51 минути

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 52 минути

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 57 минути

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 1 час

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Свят Преди 1 час

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

"Благодаря на Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още лидерът на "ДПС - Ново начало"

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Свят Преди 1 час

Средставата ще се използват за финансиране на мерки за контрол на тези продукти

<p>Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги</p>

Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Любопитно Преди 1 час

"Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава", заяви Стефан Ботев

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Свят Преди 1 час

Съучастничка на жената е написала неприлични изрази на корема ѝ

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 1 час

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

<p>$12 млн.&nbsp;за златна тоалетна: Кой стои зад покупката?</p>

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Любопитно Преди 1 час

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Защо според Стоянов от Big Brother мъжете толкова трудно говорят за чувствата си? (ВИДЕО)

Edna.bg

Играч на Реал Мадрид с признание: Ямал е по-добър от мен

Gong.bg

Бащата на Георги Русев: Свещ и дистанционно хвърчаха при гола на сина ми

Gong.bg

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич, има задържани

Nova.bg

Възрастен мъж загуби зрението си след жесток побой, има задържан

Nova.bg