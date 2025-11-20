България

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Толкова щедър бюджет никога не е имало, заяви лидерът на ГЕРБ

Обновена преди 22 минути / 20 ноември 2025, 09:26
Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София
Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест

Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест
Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото
НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК
До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция
Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи
Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола
ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

"Предложихме 120 лева да са коледните добавки и се надявам да има за всички до линията на бедност. Решението е на правителството, бюджетът има възможност"​. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, предаде репортер на БГНЕС.

"Толкова щедър бюджет никога не е имало", отговори Борисов във връзка с план-сметката за догодина, която ще влезе за първо четене в зала в петък. Днес депутатите ще гласуват на първо четене бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Относно увеличението на заплатите в Антикорупционната комисия от 52%, одобрено на комисия в сряда, Борисов каза: "Mисля, че тази комисия няма да похарчи тези пари".

Във връзка с предложението на "ДПС-Ново начало" за закриване на авиоотряда, Борисов каза, че това е "хубава дясна мярка". 

Колкото до решението на КС и коментара на президента Румен Радев, че мотивите му за референдум за еврото могат да бъдат внесени отново, лидерът на ГЕРБ посочи: "Всеки политически лидер гледа да извади дивидент за своята политическа партия. Вече има закон. България е член на еврозоната от 1 януари. Темата е приключена".

Източник: БГНЕС    
Борисов бюджет коледни добавки
Последвайте ни

По темата

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал

Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Как Xiaomi изведе EV бизнеса си на печалба за по-малко от 20 месеца

Как Xiaomi изведе EV бизнеса си на печалба за по-малко от 20 месеца

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Свят Преди 9 минути

Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания

<p>Какво става в Париж, прекъсване на тока спря метрото и крайградските влакове</p>

Какво става в Париж, прекъсване на електозахранването спря метрото и крайградските влакове

Свят Преди 17 минути

Очаква се то да бъде възстановено до 9 часа местно време (10 часа българско време)

<p>Тръмп ще се срещне с &quot;комунистическия&quot; кмет на Ню Йорк</p>

Доналд Тръмп ще се срещне с "комуниста" Мамдани, новия кмет на Ню Йорк

Свят Преди 53 минути

"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща"

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Свят Преди 1 час

Ако бъде признат за виновен Рийд, може да получи максимална присъда доживотен затвор

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Свят Преди 1 час

Делото срещу него вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 2 часа

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

<p>Изслушват шефа на ДАНС&nbsp;за последиците от санкциите над активите на &quot;Лукойл&quot;</p>

Изслушват шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

България Преди 2 часа

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ одобриха законопроекта

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Любопитно Преди 3 часа

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Свят Преди 3 часа

Франсис Фолсъм, на 21 години, се омъжи за действащия президент Гровър Кливланд - с 27 години по-голям от нея

Част от обвиняемите нацисти на процеса в Нюрнберг. Първият с тъмните очила е Херман Гьоринг

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

Любопитно Преди 3 часа

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Д-р Пекин и Алекс ще се борят за своето оцеляване в надпреварата

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

Свят Преди 11 часа

Освен това изискали да намали размера на армията си

България осъди руската атака срещу Тернопол

България осъди руската атака срещу Тернопол

Свят Преди 11 часа

МВнР: България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир

Тръмп „започва работа върху Судан“

Тръмп „започва работа върху Судан“

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Свят Преди 13 часа

Песков: Освен това, което беше обсъдено в Анкъридж, няма новини

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

11 храни, които ще ти помогнат при подуване на корема

Edna.bg

Карди Би показа първите снимки на новородения си син (СНИМКИ)

Edna.bg

Разкритие: Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги

Gong.bg

Байерн взе сериозни мерки след провала в ШЛ, които дават резултат

Gong.bg

ГЕРБ предлага 120 лева коледни добавки за най-бедните пенсионери

Nova.bg

Отскубната коса и душене: Бой между момичета в столично училище завърши с арест

Nova.bg