Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

"Предложихме 120 лева да са коледните добавки и се надявам да има за всички до линията на бедност. Решението е на правителството, бюджетът има възможност"​. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, предаде репортер на БГНЕС.

"Толкова щедър бюджет никога не е имало", отговори Борисов във връзка с план-сметката за догодина, която ще влезе за първо четене в зала в петък. Днес депутатите ще гласуват на първо четене бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Относно увеличението на заплатите в Антикорупционната комисия от 52%, одобрено на комисия в сряда, Борисов каза: "Mисля, че тази комисия няма да похарчи тези пари".

Във връзка с предложението на "ДПС-Ново начало" за закриване на авиоотряда, Борисов каза, че това е "хубава дясна мярка".

Колкото до решението на КС и коментара на президента Румен Радев, че мотивите му за референдум за еврото могат да бъдат внесени отново, лидерът на ГЕРБ посочи: "Всеки политически лидер гледа да извади дивидент за своята политическа партия. Вече има закон. България е член на еврозоната от 1 януари. Темата е приключена".