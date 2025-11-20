Свят

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Съучастничка на жената е написала неприлични изрази на корема ѝ

20 ноември 2025, 10:57
Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение
Източник: iStock

Б ивша служителка на републикански конгресмен от Ню Джърси е обвинeна, че е платила на специалист по фетишистки модификации на тялото да ѝ нанесе множество прорезни рани и на съучастник да напише неприлични изрази на корема ѝ, а след това излъгала, че е била жестоко нападната. Според федерални прокурори това е било инсценирана политическа измама, съобщават шокиращи нови съдебни документи, предаде New York Post. 

Натали Грийн, 26-годишна, беше арестувана в сряда, 19 ноември, и обвинена в организиране на фалшива засада в резервата Ег Харбър Тауншип Нейчър Резърв през нощта на 23 юли, обяви адвокатът на САЩ за окръг Ню Джърси.

Прокурорите съобщиха, че обвиняемата е заявила, че трима въоръжени мъже са нападнали нея и приятелката ѝ около 22:36 ч., заплашили са да стрелят и са я ударили по главата. 

Грийн твърди, че нападателите са я завързали със свински опашки и са нанесли множество прорезни рани по лицето и тялото ѝ, след което са издълбали политически обиди върху корема и гърба ѝ заради работата ѝ, според жалбата.

Грийн, студентка по право в Рътджърс, е работила за републиканския конгресмен Джеф Ван Дрю, съобщи New Jersey Globe.

Два дни преди предполагаемото фалшиво нападение тя заминала за Пенсилвания, където платила на специалист по фетишистката модификация на тялото, открит през Instagram, 500 долара, за да издълбае ужасяващи рани върху лицето, шията, гърдите, гърба и раменете ѝ с скалпел, показват съдебните документи.

Жителката на Оушън Сити е предоставила дизайн, който е искала да бъде издълбан в плътта ѝ.

В деня на предполагаемото инсценирано нападение съучастничката на Грийн отчаяно се обадила на полицията, твърдейки, че са я избрали по име и жестоко са я нападнали, според жалбата.

Полицаите открили обвиняемата в гориста местност точно до пътеката – с ръце и крака завързани заедно и думите „Ку*вата на Тръмп“ и „Ван Дрю е расист“ написани с черен маркер върху раненото ѝ тяло, докато тя крещяла, че един от нападателите е имал пистолет.

Снимки в жалбата показват Грийн с дълбоки прорезни рани по тялото и лицето.

Прокурорите казаха, че Грийн е откарана в болница, където тя и съучастничката ѝ дали на полицията противоречиви разкази за случилото се и предоставили неточни описания на измислените нападатели.

Свински опашки и лепенки са открити в автомобила на Грийн, а федерални служители заявиха, че съучастничката ѝ търсила "свински опашки близо до мен" по телефона си два дни по-рано, както и че отишла до близък магазин да ги купи. 

„Въпреки че Натали вече не е свързана с правителствения офис на конгресмена, нашите мисли и молитви са с нея и се надяваме да получава грижите, от които се нуждае“, заяви офисът на Ван Дрю за медията.

Тя се присъединила към екипа на конгресмена на непълен работен ден през 2022 г. и по-късно служела като негов адвокат за интересите на избирателите.

Грийн е обвинена в заговор за предаване на фалшиви показания и измами, както и в даване на фалшиви показания на федерални правоохранителни органи.

Тя била предявена в съда в сряда във федералния съд и освободена под 200 000 долара несигурна гаранция.

Ако бъде призната за виновна по двете обвинения, Грийн може да прекара до десет години зад решетките.

Източник: New York Post    
Натали Грийн фалшиво нападение политическа измама бивш републикански помощник прорезни рани модификация на тялото фалшиви показания заговор Ню Джърси Джеф Ван Дрю
Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
