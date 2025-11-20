България

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

Те настояват още и за нормални условия на труд, както и за край на публичния натиск и дискредитацията

20 ноември 2025, 10:32
Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева
Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София
Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест

Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест
Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото
НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК
До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция
Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи
Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

С индикатът на административните служители КТ „Подкрепа“ обяви серия от протестни действия в ключови държавни институции в цялата страна.

В четвъртък между 12:30 и 13:00 часа пред централното управление на Националния статистически институт в София и пред териториалните бюра на института в страната ще се проведе първият протест.

Служителите настояват за достойни заплати, нормални условия на труд и край на публичния натиск и дискредитацията, на която са подложени. От синдиката предупреждават, че протестите могат да се разширят, ако исканията им не бъдат чути.

От ранните часове на деня служителите на НСИ в Бургас протестират пред сградата на институцията, като това е вторият такъв протест от миналата година насам.

По тяхна информация в проекта за бюджета е предвидено увеличение от 5%, докато основното им искане е за ръст на работните заплати с 20 на сто. Възнагражденията в сектора варират в зависимост от опита и конкретните отговорности. Заплатата на главен специалист по трудово правоотношение в момента е около 1550 лева, или приблизително 850 евро бруто, а за младши специалист – 1633 лева, което се равнява на около 835 евро.

Кармен Димитрова, която е главен експерт статистика в Бургас, посочва, че последната актуализация на заплатите е направена през февруари – брутното възнаграждение в момента е 2011 лв., а нетното - около 1800 лв.

„В никакъв случай не можем да кажем, че това е достойно заплащане за работата, която извършваме като експерти“, подчертава тя пред NOVA.

Ирина Ангелова допълва, че ниските доходи ги принуждават постоянно да се лишават и да търсят по-евтини възможни решения в ежедневието си.

Според служителите в системата има сериозно текучество. Tази година има както много новоназначени служители, така и много напуснали именно заради ниските възнаграждения.

„Работим много, често над предвидените часове и дори в почивните дни. Нямаме право на втора работа, което допълнително ни лишава от възможността да си помогнем финансово“, посочват служителите.

Според тях, предвид реалното натоварване, заплащането е далеч от достатъчно.

Източник: NOVA    
КТ Подкрепа административни служители протести
Последвайте ни
Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 10 минути

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

<p>12 млн. долара за &quot;златния трон&quot;: Кой стои зад покупката?</p>

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Любопитно Преди 18 минути

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

<p>Русия вербува деца през Telegram да взривяват&nbsp;Украйна</p>

Русия вербува деца през Telegram да саботират Украйна

Свят Преди 46 минути

Според СБУ през последните две години са установени над 800 украинци, вербувани от Русия – 240 от тях непълнолетни, някои едва на 11 години

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

Свят Преди 46 минути

Русия е изстреляла 470 ударни дрона и 48 ракети

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Свят Преди 47 минути

Планът от 28 точки, изготвен с участие на руски представители, предвижда значителни компромиси от страна на Киев и предизвика тревога в европейските столици

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Свят Преди 58 минути

Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания

<p>Какво става в Париж, прекъсване на тока спря метрото и крайградските влакове</p>

Какво става в Париж, прекъсване на електозахранването спря метрото и крайградските влакове

Свят Преди 1 час

Очаква се то да бъде възстановено до 9 часа местно време (10 часа българско време)

<p>САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна</p>

Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Планът предвижда Русия да получи пълен контрол върху Донбас - Донецка и Луганска област

Ще поскъпнат ли храните: Браншови организации скочиха срещу шоково вдигане на такси от БАБХ

Ще поскъпнат ли храните: Браншови организации скочиха срещу шоково вдигане на такси от БАБХ

Пари Преди 1 час

Какви са предвидените увеличения?

<p>Тръмп ще се срещне с &quot;комунистическия&quot; кмет на Ню Йорк</p>

Доналд Тръмп ще се срещне с "комуниста" Мамдани, новия кмет на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща"

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Свят Преди 2 часа

Ако бъде признат за виновен Рийд, може да получи максимална присъда доживотен затвор

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Свят Преди 2 часа

Делото срещу него вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 3 часа

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

<p>Изслушват шефа на ДАНС&nbsp;за последиците от санкциите над активите на &quot;Лукойл&quot;</p>

Изслушват шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

България Преди 3 часа

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Във вторник двете камари на Конгреса на САЩ одобриха законопроекта

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Любопитно Преди 4 часа

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Кралско завръщане: Кейт и Уилям сияят на Royal Variety Performance 2025

Edna.bg

11 храни, които ще ти помогнат при подуване на корема

Edna.bg

Пътят към Мондиал 2026: Жребият за четирите последни места

Gong.bg

Разследват бившия агент на Гарет Бейл за изнасилване

Gong.bg

Отскубната коса и душене: Бой между момичета в столично училище завърши с арест

Nova.bg

Усещане за зима: Циклони носят есенни дъждове, вятър и сняг в края на ноември

Nova.bg