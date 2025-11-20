20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

В Благоевград е блъснат 63-годишен пешеходец, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в сряда около 18:00 часа.

В съобщението се посочва, че 20-годишен мъж от града не е пропуснал и е блъснал мъжа, също от Благоевград. От полицията добавят, че пешеходецът е пострадал с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Миналата седмица 16-годишно момиче пострада при пътен инцидент на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ в града, а дни по-рано на същия булевард 67-годишен водач на лек автомобил блъсна 65-годишна жена от симитлийското село Крупник. При друг пътен инцидент в района на ул. „Стефан Стамболов“ в Благоевград пострада възрастна жена.

Поради зачестилите инциденти с пешеходци в тъмната част на деня, кметът на Благоевград Методи Байкушев свика миналата седмица спешно заседание на общинската комисия по безопасност на движението. На заседанието са набелязани конкретни участъци, на които е необходимо поставяне на ограничителни знаци, монтиране на колчета, за да не се паркира в непосредствена близост до пешеходни пътеки и натоварени кръстовища, както и подобряване на осветлението, съобщиха след заседанието от общинския пресцентър.

Оттам посочиха, че на над 20 опасни места в града ще бъдат поставени ограничители на скоростта тип „полусфера“. Предприемат се мерки и за по-добро осветление и ограничаване на скоростта и на ключови булеварди и натоварени улици в града, допълниха от Общината.