Любопитно

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Леонора Лисглимт-Рьодланд от Норвегия се открои с блестящ розово-сребрист костюм във формата на сьомга – с перки, люспи и скулптурирана глава на рибата

20 ноември 2025, 11:56
Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга
Източник: БГНЕС/EPA

Н ационалното ревю на костюмите „Мис Вселена 2025“ в Тайланд предложи не само впечатляваща мода и културна гордост, но и момент, който покори света – появата на "Мис Норвегия" в нейния вече легендарен костюм, вдъхновен от сьомга.

В препълнената зала 122 участнички представиха сложни национални визии, вдъхновени от природата, наследството и емблематичните символи на страните си, но именно дръзкият норвежки ансамбъл се превърна в най-коментирания образ на вечерта.

Източник: БГНЕС/EPA

Сред вихъра от пера, метални конструкции, огромни флорални аранжировки и фина бродерия, Леонора Лисглимт-Рьодланд от Норвегия се открои с блестящ розово-сребрист костюм във формата на сьомга – с перки, люспи и скулптурирана глава на рибата. Тя се отдаде напълно на сценичното превъплъщение, демонстрирайки свирепи пози, игриви „рибни“ изражения и неоспорима увереност. Визията, посветена на морското наследство и риболовните традиции на Норвегия, предизвика овации в залата и мигновено се превърна във вирусна сензация. Комичният глас зад кадър допринесе още повече за популярността ѝ с репликите: „Тази рокля, вдъхновена от сьомга, отразява както движенията на представителката, така и същността на водещия износ на Норвегия“ и вече емблематичното: „Този речен бегач е зашеметяващ, Норвегия!“

Най-голямата изненада настъпи при разкриването на костюма, когато Лисглимт-Рьодланд се измъкна от масивната сьомга, за да покаже полупрозрачен боди, имитиращо вътрешността на рибата — момент, който предизвика взрив от реакции онлайн.

Пищност, блясък, пера: Конкурсът за костюми на „Мис Вселена 2025“
14 снимки
Мис Вселена
Мис Вселена
Мис Вселена
Мис Вселена
  • Трогателният жест между "Мис Чили" и "Мис Куба"

Въпреки доминиращото присъствие на норвежкия „сьомгов“ костюм, вечерта беше белязана и от неочакван момент на солидарност между "Мис Чили", Ина Мол, и "Мис Куба", Лина Луасес. След индивидуалните представяния участничките се подредиха за финална колективна разходка – възможност за публиката да види целия спектър от цветове, текстури и гигантски костюмни конструкции.

Източник: БГНЕС/EPA

Докато заемаха местата си, "Мис Куба" се оказа частично скрита зад по-обемни костюми. "Мис Чили" забеляза това и деликатно отстъпи, за да ѝ освободи място, като с жест я прикани да излезе напред. По-късно двете бяха видени да се държат за ръце и да се усмихват – кадър, който символизираше приятелство и подкрепа.

Източник: БГНЕС/EPA

Клипът бързо обиколи социалните мрежи и предизвика емоционални реакции по целия свят. Коментарите варираха от „Моите уважения към чилийската кралица“ до „Солидарността е това, което ни прави красиви.“

@missuniversochileoficial #missuniverse #innamoll #chilena🇨🇱 #fpyy #paratodoelmundo🌎 ♬ เสียงต้นฉบับ - 𝐖𝐢𝐧 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 - ต้องตำแล้วป้ะ
  • Драматичният инцидент с "Мис Ямайка"

Друг ключов момент от вечерта дойде от "Мис Ямайка", д-р Габриел Хенри, която претърпя драматично падане по време на предварителния кръг с вечерни рокли. Докато прекосяваше сцената в оранжева рокля и високи токчета, тя пропусна стъпка и се претърколи изцяло от сцената. Видео от инцидента бързо се разпространи онлайн. Последващи кадри показаха Хенри на носилка, което предизвика вълна от тревога сред феновете.

Собственикът на конкурса Раул Роча по-късно увери, че след преглед в болница в Банкок не са установени счупени кости. От „Мис Вселена Ямайка“ също потвърдиха, че няма животозастрашаващи наранявания. Поддръжниците похвалиха силните ѝ изпълнения в категориите бански костюм, национална носия и вечерна рокля по-рано същата вечер.

Източник: www.hola.com    
Мис Вселена 2025 Национални костюми Мис Норвегия Костюм сьомга Вирусна сензация Солидарност
Последвайте ни

По темата

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Най-лудият костюм на

Най-лудият костюм на "Мис Вселена"? "Мис Норвегия" се появи като… сьомга

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

Какви промени ще има по кредитите за жилище след еврото

pariteni.bg
Какъв тип личност е котката ми

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 17 минути

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

България Преди 40 минути

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Любопитно Преди 52 минути

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 53 минути

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 58 минути

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 1 час

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Белият дом защитава Доналд Тръмп за обидата „тихо, прасенце“ към репортерка

Свят Преди 1 час

Кореспондентката на Bloomberg попита за документите по случая „Епстийн“, а Тръмп я прекъсна с обидата, която предизвика бурна реакция във Вашингтон

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

Пеевски подкрепя предложението на ГЕРБ за 120 лева коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

"Благодаря на Борисов за подкрепата за закриването на авиоотряда", посочи още лидерът на "ДПС - Ново начало"

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Публикуваха новоразсекретени документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Свят Преди 1 час

Повече от 4600 страници съдържат карти, таблици и сведения от 16-дневното издирване в Тихия океан, както и кореспонденция и документи за подготовката на полета

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Свят Преди 1 час

Средставата ще се използват за финансиране на мерки за контрол на тези продукти

<p>Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги</p>

Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Любопитно Преди 1 час

"Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава", заяви Стефан Ботев

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Жена плати да я обезобразят с нож, за да инсценира жестоко нападение

Свят Преди 1 час

Съучастничка на жената е написала неприлични изрази на корема ѝ

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 1 час

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

<p>$12 млн.&nbsp;за златна тоалетна: Кой стои зад покупката?</p>

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Любопитно Преди 1 час

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

С искане за достойни заплати: Административни служители готвят серия от протести

България Преди 1 час

Те настояват още и за нормални условия на труд, както и за край на публичния натиск и дискредитацията

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Защо според Стоянов от Big Brother мъжете толкова трудно говорят за чувствата си? (ВИДЕО)

Edna.bg

Играч на Реал Мадрид с признание: Ямал е по-добър от мен

Gong.bg

Бащата на Георги Русев: Свещ и дистанционно хвърчаха при гола на сина ми

Gong.bg

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич, има задържани

Nova.bg

Възрастен мъж загуби зрението си след жесток побой, има задържан

Nova.bg