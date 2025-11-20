Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Б ългарската прокуратура, ГДБОП, Европол и италианските карабинери съобщиха, че са разбили огромна престъпна мрежа за трафик на културни ценности и пране на пари.

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България.

"Разбита е мрежа на територията на цяла Европа, занимаваща се с трафик на културни ценности и пране на пари. Акцията още не е приключила, над 220 служители на ГДБОП са на терен и извършват претърсване на жилища, офиси, сейфове", съобщи шефът на ГДБОП Боян Раев.

Зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев добави от своя страна, че общата стойност на откритите вещи на черния пазар е над 100 млн. евро, а регистрираните транзакции, свързани с тази дейност - над 1 млрд. американски долара.

Сред откритите артефакти има египетски и китайски антики, има и такива част от световното и българското културно наследство.

Претърсвания и изземвания са проведени в София, Варна, Сливен, Плевен, Червен бряг и други градове у нас.

В престъпната група има и археолози, каза прокурор Кънев. Става дума за лица с чуждо гражданство.

"За 30 часа сме провели 131 броя претърсвания. 35 лица са задържани. Намерени са хиляди културни и исторически ценности, които се увеличават във всеки един момент. Има установени над 50 броя огнестрелни оръжия и взривни вещества", каза още директорът на ГДБОП.

"Задържани са иманяри, дилъри и международни посредници на най-високо ниво в тази организирана престъпна мрежа", съобщи още той.

Прокурор Кънев отбеляза, че за всички обвиняеми лица, които са обвинени по българското наказателно производство, ще стартират данъчни ревизии.

Иззето е инвестиционно злато за милиони евро. Установено е, че задържаните няма как да докажат произход на средствата си, добави прокурор Кънев.

Намерени са около 300 артефакта. Още днес Италия ще поиска официално възстановяването на намерените артефакти, съобщи полковник Пауло Бефера, заместник началник на специализираната дирекция за защита на културното наследство на италианските Карабинери.

Той определи осъществената операцията като най-добрата и поздрави България за постигнатия резултат.