Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

М алките и средните предприятия в България ускоряват внедряването на дигитални услуги, движени от нуждата да достигат по-ефективно до клиенти и да оптимизират ежедневната си работа. В контекста на европейските и национални инвестиции за модернизация интересът към технологични платформи с достъпни решения за бизнеса нараства. Този процес на дигитализация се подкрепя и от държавата – през 2023 година българското правителство отпусна 92 милиона евро за стимулиране на дигиталните проекти на малките и средни предприятия, насочени към внедряване на технологии, подобряване на онлайн услугите и повишаване на конкурентоспособността на компаниите.

Една от най-използваните комуникационни платформи у нас — Viber — се превръща и в ценен бизнес инструмент. Компанията развива супер приложение с приоритет върху сигурността и функционалностите, насочени към малките и средните фирми.

Според Кристина Констандаке, главен директор „Приходи“ в Rakuten Viber, много от малките компании все още изграждат своето дигитално присъствие, а ролята на платформата е да им предостави инструментите за устойчив растеж. Сред новите услуги на Viber са бизнес акаунти, които позволяват на фирмите да бъдат по-лесно откриваеми за потребителите, и рекламна платформа, чрез която собственикът на малък бизнес може да таргетира аудиторията си по регион, интереси или други специфични критерии.

„Българският пазар се отличава с бърза адаптация към нови дигитални продукти. Силно представени са сектори като красота, автомобилни услуги и локални сервизи — бизнеси, които работят динамично и се нуждаят от директен контакт с клиенти“, допълва Констандаке.

По-големите компании използват Viber за ритейл, разплащания и комунални услуги, като потребителите показват висока готовност да управляват процеси и да комуникират директно през приложението. Платформата планира да продължи с въвеждането на нови бизнес инструменти, автоматизация и подобрена свързаност между фирми и клиенти, като особено внимание се отделя на защитата на личните данни и ограничаването на нежеланите съобщения.

Така, чрез комбинация от модерни дигитални решения и държавна подкрепа, българските МСП имат възможност да ускорят растежа си, да подобрят клиентската си комуникация и да повишат конкурентоспособността си на местния и международен пазар.

Целият разговор вижте във видеото.