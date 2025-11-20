Свят

Украинските сили плениха камила от руската армия

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20 ноември 2025, 11:38
Украинските сили плениха камила от руската армия
Източник: Зоопарк-Бургас

В ойната в Украйна даде повод за множество странни ситуации, при които бойци се озоваха срещу неочаквани животни като язовци и диви глигани, но видео, разпространено през последния месец, показва случай, какъвто досега не е наблюдаван във войната.

В публикуваните кадри се виждат украински войници, застанали до повреден бронетранспортьор M-113, който е бил поразен, докато те се опитват да го ремонтират. Няколко секунди след началото на видеото от фронтовата линия пристига бял пикап, превозващ още бойци, а зад него, водено на въже, върви двугърба камила.

Подразделението, което е разпространило видеото, обяснява, че камилата е била взета от руска позиция, превзета при украинска атака, и че животното, което не се среща в равнините на Източна Украйна, се е лутало объркано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Telegraph (@telegraph)

Руските войски отдавна използват животни за транспортни цели, тъй като техните части изпитват все по-сериозен недостиг на моторизирани машини, унищожени или повредени от украински удари. В миналото бяха публикувани кадри на руски войници, използващи коне и магарета за придвижване в бойната зона, която е осеяна с мини и е под постоянна заплаха от украински дронове, пише Israel Hayom.

Двугърбата камила, наричана още бактриана, както е научното ѝ наименование, е впрегатно животно, опитомено в пустините на Централна Азия, а гъстата ѝ козина осигурява защита не само от силната жега през летните месеци, но и от студа и снеговете през зимата. Тези камили могат лесно да издържат суровата украинска зима и са способни да пренасят големи количества екипировка.

Източник: Israel Hayom    
