ЦИК регистрира 4786 кандидати за парламентарния вот на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

О бщо 4786 кандидати за народни представители са регистрирани за парламентарния вот на 19 април, каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на редовния седмичен брифинг.

Жените са 1439, а мъжете – 3347. В два изборни района са регистрирани 1019 души.

В изборите през април ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян, каза Матева. За сравнение, през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, девет коалиции и един независим кандидат, отбеляза тя.

Един човек може да бъде кандидат в не повече от два района. ЦИК заличи регистрацията на един кандидат, регистриран от две политически сили в един изборен район, както и на трима кандидати, които бяха регистрирани в три или четири изборни района. Действителни са първите две поред регистрации, обясни Росица Матева.

Заместник-председателят на ЦИК посочи, че се надява в понеделник да бъде утвърдена методиката и да започне работа по удостоверяването на съответствието на машините за гласуване. Регистрираните кандидати, наблюдатели и участници в изборите могат да подават заявление до ЦИК, че желаят да участват в този процес и да го наблюдават, припомни тя.

Относно казаното от председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов, че ЦИК е взела "безпрецедентно решение да не се прилага регламент на Европейската комисия за финансирането на рекламните материали на партиите", Росица Матева заяви, че за ЦИК няма казус по този въпрос. В ЦИК няма информация държавата да е определила органа, който ще отговаря за този регламент. Тя каза още, че регламентът не се прилага за провеждане на политически кампании, които се уреждат от националните правила. Провеждането на предизборната кампания се урежда от Изборния кодекс, посочи още Матева.

Предизборната кампания започва в полунощ.