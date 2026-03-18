Парламентарни избори

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

„Числата нямат двойници“, „Няма да позволим али-бали“ и „Номер едно са гражданите“ – политическите лидери влязоха в остър тон веднага след определянето на номерата в бюлетината. Вижте най-интересните коментари на Биков, Анастасов, Балабанов, Донев и др.

18 март 2026, 17:01
С лед като ЦИК определи официално подредбата в интегралната бюлетина за вота на 19 април, основните политически играчи побързаха да разчетат символиката (или липсата на такава) в изтеглените номера. Докато едни зaложиха на послания за толерантност и позитивизъм, други използваха трибуната, за да отправят остри предупреждения срещу изборни манипулации и „кражба на вот“.

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

БСП-Обединена левица” се фокусират върху целите си.

„Номерът е важен, но съдържанието е по-важно. Нашето е справедливост и доходи”, отчете Николай Бериевски.

"На протеста младите показахме, че сме граждански активни и че искаме по-добра България. Това, което се случи там, е само половината работа. Излезте и гласувайте", призова Анна Бодакова от "Да, България".

А кандидатът за депутат от „Продължаваме Промяната-Демократична България“ Малена Малчева, която е на пето място в листата в Бургас, заяви:

"Числото, с което ще преборим корупцията, е номер 7. Заедно успяхме да оттеглим бюджета, заедно успяхме да свалим правителството на Желязков, заедно можем да прекратим корупцията".

Тома Биков: Не разчитаме на номера, да има толерантна кампания

Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания. Ще разчитаме на хората, които олицетворяват нашите идеи. Надяваме се да има толерантна кампания. 

Това заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Депутатът изрази надежда за по-добро развитие на страната.

Станислав Анастасов: Няма да позволим али-бали с изборите

Номерът на ДПС е чудесен. Ще правим изцяло позитивна кампания и няма да позволим на партията на „петроханците и кой“ да правят али-бали с тяхно си МВР, което да мачка хората.  

Това заяви Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Ще използваме всички законови средства, така че изборите да не бъдат откраднати от партията на „Петрохан“, ПП-ДБ и „кой“, каза Анастасов пред журналисти след жребия.

Станислав Балабанов: Ще има ИТН в 52-ия парламент 

Номер едно са българските гражданите. Ще има „Има такъв народ“ в 52-ия парламент, за да върнем нормалността. 

Това заяви Станислав Балабанов от ИТН, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Балабанов не видя символика в изтеглените номера. Той заяви, че партията ще има представители в следващия парламент.

В навечерието на предизборната кампания не може да говорим за конкретни преговори, с който и да е, отговори той на въпрос за бъдещи коалиции и подкрепа. 

Гълъб Донев: Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник 

Номерът в бюлетината е без значение, сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и контрол. Това заяви Гълъб Донев от коалиция „Прогресивна България", за която днешният жребий в ЦИК определи номер 21 в бюлетината за предстоящия вот.

Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник, каза още Донев във връзка с появилите се в социалните мрежи снимки на офиси на „Прогресивна България“ с изписан номер, още преди да бъде проведен жребия в ЦИК.

Гълъб Донев не отговори на въпроси на медии къде е Румен Радев и защо не се появява в публичното пространство.  

Ето и поредните номера, с които партиите и коалициите ще се явят на 19 април: 

  • 1. - Партия "Има такъв народ".
  • 2. - Партия "Пряка демокрация".
  • 3. - Коалиция "Синя България"
  • 4. - Партия "Морал, единство, чест".
  • 5. - Коалиция "БСП – Обединена левица".
  • 6. - "Народна партия истината и само истината".
  • 7. - Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България".
  • 8. - Партия "Възраждане".
  • 9. - Коалиция  "Моя България".
  • 10. - Партия "Движение на непартийните кандидати".
  • 11 - Коалиция "Алианс за права и свободи" (АПС).
  • 12. - Коалиция "Антикорупционен блок".
  • 13. - Партия "Национално движение непокорна България".
  • 14. - Партия "Величие".
  • 15. - Коалиция ГЕРБ-СДС
  • 16. - Коалиция "Трети март".
  • 17. -  Партия "Движение за права и свободи".
  • 18. - Партия "Нация".
  • 19. - Партия "България може".
  • 20. - Коалиция "Сияние".
  • 21. - Коалиция "Прогресивна България".
  • 22. - Партия "Съпротива".
  • 23. - "Партия на Зелените"
  • 24. - Партия "Глас народен".

 

Източник: БГНЕС    
Избори 19 април ЦИК Жребий за номера Предизборна кампания Политически партии Изборни манипулации Толерантна кампания ГЕРБ-СДС ДПС ИТН
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел
Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

