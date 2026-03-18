ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

Ц ИК ще проведе жребий на 18 март за номерата в бюлетината за гласуване за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. Тегленето на жребия ще се извърши публично, на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

Общо 24 политически формации участват в изборите на 19 април. Сред тях са 14 политически партии и 10 коалиции.

Теглят жребия за номерата на бюлетините днес

Три прозрачни кутии по време на тегленето ще ползват членовете на комисията.

В първата кутия ще бъдат имената на присъстващите членове на ЦИК. Втората ще съдържа еднакви пликове с имената на всички регистрирани партии и коалиции. Третата кутия ще включва поредните номера за гласуване от 1 до 24.

Председателят на комисията първо ще изтегли два плика с имена на членове на ЦИК. Единият член тегли името на партията. Другият член определя нейния пореден номер в бюлетината. Тази процедура се повтаря до пълното изчерпване на всички участници.

Предизборната кампания започва официално на 20 март 2026 г. Изборният ден е на 19 април.