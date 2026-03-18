България

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

Общо 24 политически формации участват във вота на 19 април

18 март 2026, 06:50
Обещаните 20 евро заради цените на горивата: Какво ще реши кабинетът

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

Посрещаме пролетта със сняг и дъжд

Спасиха овца и агне от 400-метрова пропаст

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

Убиецът на 11-годишната Никол е задържаният за жестокото нападение с нож в Бургас

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Ц ИК ще проведе жребий на 18 март за номерата в бюлетината за гласуване за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. Тегленето на жребия ще се извърши публично, на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

Общо 24 политически формации участват в изборите на 19 април. Сред тях са 14 политически партии и 10 коалиции.

Теглят жребия за номерата на бюлетините днес

Три прозрачни кутии по време на тегленето ще ползват членовете на комисията. 

В първата кутия ще бъдат имената на присъстващите членове на ЦИК. Втората ще съдържа еднакви пликове с имената на всички регистрирани партии и коалиции. Третата кутия ще включва поредните номера за гласуване от 1 до 24. 

ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април

Председателят на комисията първо ще изтегли два плика с имена на членове на ЦИК. Единият член тегли името на партията. Другият член определя нейния пореден номер в бюлетината. Тази процедура се повтаря до пълното изчерпване на всички участници.

Предизборната кампания започва официално на 20 март 2026 г. Изборният ден е на 19 април.

Източник: БГНЕС    
цик избори номера бюлетина теглене
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От мрежата

