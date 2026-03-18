ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) тегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.
Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април - 14 партии и 10 коалиции.
Преди да се премине към изтеглянето, имената на партиите и коалициите и номерата бяха поставени в отделни празни пликове от случайни журналисти.
След това случайно избрани членове на ЦИК теглеха номерата и имената.
1. - Партия "Има такъв народ".
2. - Партия "Пряка демокрация".
3. - Коалиция "Синя България"
4. - Партия "Морал, единство, чест".
5. - Коалиция "БСП – Обединена левица".
6. - "Народна партия истината и само истината".
7. - Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България".
8. - Партия "Възраждане".
9. - Коалиция "Моя България".
10. - Партия "Движение на непартийните кандидати".
11 - Коалиция "Алианс за права и свободи" (АПС).
12. - Коалиция "Антикорупционен блок".
13. - Партия "Национално движение непокорна България".
14. - Партия "Величие".
15. - Коалиция ГЕРБ-СДС
16. - Коалиция "Трети март".
17. - Партия "Движение за права и свободи".
18. - Партия "Нация".
19. - Партия "България може".
20. - Коалиция "Сияние".
21. - Коалиция "Прогресивна България".
22. - Партия "Съпротива".
23. - "Партия на Зелените"
24. - Партия "Глас народен".